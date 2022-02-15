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11:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Слияние трех галактик показали на фото

Их сближение вызывает всплеск звездообразования.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, W. Keel, Dark Energy Survey, DOE, FNAL, DECam, CTIO, NOIRLab/NSF/AURA, SDSS

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал необычное взаимодействие звездной пыли, газа и самих звезд, напоминающее зарождающийся космический вихрь.

Такая нестандартная картина на самом деле отображает процесс слияния трех далеких галактик. Это трио в созвездии Рака обозначают общим именем IC 2431. Оно удалено от нас на 681 миллион световых лет.

Слияние галактик порождает бурное образование новых звезд, говорят астрономы.

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