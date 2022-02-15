Слияние трех галактик показали на фото
Их сближение вызывает всплеск звездообразования.
Их сближение вызывает всплеск звездообразования.
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал необычное взаимодействие звездной пыли, газа и самих звезд, напоминающее зарождающийся космический вихрь.
Такая нестандартная картина на самом деле отображает процесс слияния трех далеких галактик. Это трио в созвездии Рака обозначают общим именем IC 2431. Оно удалено от нас на 681 миллион световых лет.
Слияние галактик порождает бурное образование новых звезд, говорят астрономы.
Анна Лысенко