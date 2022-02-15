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12:05 (мск), источник: Life.ru

Вильфанд рассказал об «апрельской погоде» в России на этой неделе

В первой половине недели Московскую, Нижегородскую, Ленинградскую, Вологодскую области и Приволжье накроет антициклон, ночью воздух будет охлаждаться, днём прогреваться.

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Источник: tfrdic/СС0

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода придёт в европейскую часть России на этой неделе. Так, до среды температура будет понижаться, а с четверга потеплеет до показателей апреля.

«В первой половине недели Московскую, Нижегородскую, Ленинградскую, Вологодскую области и Приволжье накроет антициклон, ночью воздух будет охлаждаться, днём прогреваться», — рассказал синоптик в беседе с радио «Комсомольская правда».

До среды в Москве и Московской области температура ночью будет понижаться до −2…-7 градусов, днём воздух прогреется до 0…+3 градусов. В четверг погода изменится, в европейскую часть России придут очень тёплые воздушные массы: ночью будет около ноля градусов, а днём температура поднимется до +3…+5.

«Такой температурный фон соответствует середине первой декады апреля… Если в первой половине недели температура будет превышать норму на 6−8 градусов, то с четверга значения достигнут двузначного числа — 10−11 градусов выше нормы», — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

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