В Антарктиде разрослись цветущие растения
Неожиданный бум совпал с быстрым повышением температуры летом и сокращением численности морских котиков.
Неожиданный бум совпал с быстрым повышением температуры летом и сокращением численности морских котиков.
В Антарктиде произрастают всего два цветковых растения, но в последние годы они распространились так, что это не на шутку обеспокоило ученых.
Речь идет о луговике антарктическом (Deschampsia antarctica) и колобантусе кито (Colobanthus quitensis) — хрупких на первый взгляд растениях, растущих среди камней сурового континента, пишет Guardian.
По словам исследователей, работающих на острове Сигню на Южных Оркнейских островах, с 2009 года два цветка распространились больше, чем за предыдущие 50 лет. Луговик арктический стал настоящим рекордсменом — он разрастался в 5 раз быстрее.
«Наземные экосистемы Антарктики быстро реагируют на эти климатические изменения», — говорит ведущий исследователь, профессор Николетта Канноне из Университета Инсубрии в Комо (Италия).
«Я ожидала увеличения количества этих растений, но не такого масштаба. Мы получаем множество доказательств того, что в Антарктиде происходят серьезные изменения», — добавила она.
Как не раз сообщали ученые, в результате глобального потепления в отдельных регионах Антарктики начала активно формироваться тундра. По прогнозам исследователей, через 100 лет в Антарктиде могут появиться первые деревья.
Анна Лысенко