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14:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Антарктиде разрослись цветущие растения

Неожиданный бум совпал с быстрым повышением температуры летом и сокращением численности морских котиков.

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Deschampsia antarctica

В Антарктиде произрастают всего два цветковых растения, но в последние годы они распространились так, что это не на шутку обеспокоило ученых.

Речь идет о луговике антарктическом (Deschampsia antarctica) и колобантусе кито (Colobanthus quitensis) — хрупких на первый взгляд растениях, растущих среди камней сурового континента, пишет Guardian.

По словам исследователей, работающих на острове Сигню на Южных Оркнейских островах, с 2009 года два цветка распространились больше, чем за предыдущие 50 лет. Луговик арктический стал настоящим рекордсменом — он разрастался в 5 раз быстрее.

Этот неожиданный бум совпал с быстрым повышением температуры воздуха и сокращением численности морских котиков, которые обычно вытаптывают эти растения. За последнее десятилетие лето на острове стало теплее в среднем на 0,27 градуса Цельсия.

«Наземные экосистемы Антарктики быстро реагируют на эти климатические изменения», — говорит ведущий исследователь, профессор Николетта Канноне из Университета Инсубрии в Комо (Италия).

«Я ожидала увеличения количества этих растений, но не такого масштаба. Мы получаем множество доказательств того, что в Антарктиде происходят серьезные изменения», — добавила она.

Как не раз сообщали ученые, в результате глобального потепления в отдельных регионах Антарктики начала активно формироваться тундра. По прогнозам исследователей, через 100 лет в Антарктиде могут появиться первые деревья.

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Colobanthus quitensis
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