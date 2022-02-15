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16:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Китае озеро покрылось гигантскими «рисовыми шариками»

Необычное погодное явление.

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Озеро Сихай в Китае покрылось странными ледяными шарами, которые местные жители сравнили с рисовыми шариками, застрявшими в бульоне.

Шарики под названием тан юань в сладком супе — традиционное блюдо на китайском Фестивале фонарей, который в этом году приходится на вторник. Погода как будто подгадала с датой и преподнесла гигантскую «тарелку» тан юань всем посетителям Национального парка водно-болотных угодий озера Сихай.

Ледяные шары образуются при специфических погодных условиях, когда возле берега скапливается осколки льдин, которые впоследствии «шлифуются» волнами. Не так давно похожее явление наблюдали в Таллинском заливе.

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