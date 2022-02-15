Фотограф из США показал «галактическую розу»
Этим снимком он поздравил подписчиков с Днем святого Валентина.
Этим снимком он поздравил подписчиков с Днем святого Валентина.
Астрофотограф из США Эндрю Маккарти в День всех влюбленных показал цветную «галактическую розу». На новом снимке, который он опубликовал в соцсетях, запечатлена гигантская эмиссионная туманность Розетка, расположенная в созвездии Единорога около Ориона.
По словам фотографа, «галактическую розу» он снимал с помощью специальных фильтров, которые позволяют выделить больше цветовых вариаций, а потому туманность Розетка получилась розово-фиолетовой, но на самом деле она ярко-красная, как настоящая роза.
Екатерина Гура