Жительница США за несколько часов сняла лунное и солнечное гало
Кроме того, на небе были видны и световые столбы.
Кроме того, на небе были видны и световые столбы.
Жители американского города Грейсвилл, штат Миннесота, 14 февраля могли наблюдать в небе сразу три редких и живописных атмосферных явления.
Местный фотограф Кэрол Бауэр около пяти часов утра сфотографировала в ночном небе завораживающее лунное гало и световые столбы, а всего через пару часов после этого, на восходе, в небе появилось и солнечное гало. Фото и видео этих невероятных явлений Бауэр опубликовала в соцсетях.
Отметим, что и гало, и световые столбы возникают при отражении света от естественных и искусственных источников от крошечных кристаллов льда, находящихся в воздухе. И хоть эти явления имеют общую причину, увидеть их вместе — это невероятная удача.
Екатерина Гура