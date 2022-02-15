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17:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жительница США за несколько часов сняла лунное и солнечное гало

Кроме того, на небе были видны и световые столбы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -2° 46% 777 мм рт. ст. 2 м/с

Жители американского города Грейсвилл, штат Миннесота, 14 февраля могли наблюдать в небе сразу три редких и живописных атмосферных явления.

Местный фотограф Кэрол Бауэр около пяти часов утра сфотографировала в ночном небе завораживающее лунное гало и световые столбы, а всего через пару часов после этого, на восходе, в небе появилось и солнечное гало. Фото и видео этих невероятных явлений Бауэр опубликовала в соцсетях.

Отметим, что и гало, и световые столбы возникают при отражении света от естественных и искусственных источников от крошечных кристаллов льда, находящихся в воздухе. И хоть эти явления имеют общую причину, увидеть их вместе — это невероятная удача.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

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