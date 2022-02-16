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11:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Бразилии выпал град размером со сливу (фото)

Пострадали дома и автомобили.

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В бразильском городе Жоинвили подсчитывают ущерб от града, выпавшего в городе 14 февраля.

Крупные градины повредили крыши домов, деревья и разбили стекла нескольких десятков автомобилей, однако для людей обошлось без травм, сообщает бразильский портал g1.

Нестабильная погода в штате Санта-Катарина вызвана сочетанием жары и надвигающегося холодного фронта, уточняют синоптики. Они предупреждают о сильных дождях и штормовом ветре в регионе.

Сильнейшая за сезон непогода стала поводом для мемов в соцсетях. Местные жители шутят на тему «гранитного» града (слова «град» и «гранит» в португальском языке звучат очень похоже).

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