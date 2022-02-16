Foi em Joinville, Santa Catarina e aconteceu em vários bairros pic.twitter.com/QxYUwwPtyD— Davi Roberto Niemeyer (@davirniemeyer) February 16, 2022
В Бразилии выпал град размером со сливу (фото)
Пострадали дома и автомобили.
Пострадали дома и автомобили.
В бразильском городе Жоинвили подсчитывают ущерб от града, выпавшего в городе 14 февраля.
Крупные градины повредили крыши домов, деревья и разбили стекла нескольких десятков автомобилей, однако для людей обошлось без травм, сообщает бразильский портал g1.
Нестабильная погода в штате Санта-Катарина вызвана сочетанием жары и надвигающегося холодного фронта, уточняют синоптики. Они предупреждают о сильных дождях и штормовом ветре в регионе.
Сильнейшая за сезон непогода стала поводом для мемов в соцсетях. Местные жители шутят на тему «гранитного» града (слова «град» и «гранит» в португальском языке звучат очень похоже).
Анна Лысенко