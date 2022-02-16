Возле Сочи появилось яркое гало (фото)
Красивое оптическое явление.
Красивое оптическое явление.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Красная Поляна поделились фотографиями яркого солнечного гало, появившегося в горах 15 февраля.
«Сегодня в горах выдался потрясающий солнечный день для фото. Весь день можно было наблюдать гало вокруг солнца», — написал автор одного из снимков.
«Мы увидели гало! […] Ощущения космические — особенно когда осознаешь что видишь подобное впервые в жизни», — делится впечатлениями другая туристка.
Гало появляется вокруг солнца, луны, иногда других ярких источников света при наличии перистых облаков и большого количества крошечных частичек льда в воздухе. В зависимости от формы они отражают свет под разными углами, формируя ореолы, радугу, ложные солнца и другие визуальные эффекты.
Анна Лысенко