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14:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Возле Сочи появилось яркое гало (фото)

Красивое оптическое явление.

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Отдыхающие на горнолыжном курорте Красная Поляна поделились фотографиями яркого солнечного гало, появившегося в горах 15 февраля.

«Сегодня в горах выдался потрясающий солнечный день для фото. Весь день можно было наблюдать гало вокруг солнца», — написал автор одного из снимков.

«Мы увидели гало! […] Ощущения космические — особенно когда осознаешь что видишь подобное впервые в жизни», — делится впечатлениями другая туристка.

Гало появляется вокруг солнца, луны, иногда других ярких источников света при наличии перистых облаков и большого количества крошечных частичек льда в воздухе. В зависимости от формы они отражают свет под разными углами, формируя ореолы, радугу, ложные солнца и другие визуальные эффекты.

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