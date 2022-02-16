На Мадейре в Португалии произошло землетрясение

В ночь на 16 февраля у берегов португальской Мадейры произошло мощное землетрясение магнитудой 5,4.
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло на глубине 30 километров недалеко от главного города Мадейры Фуншал.
Жители архипелага сообщали в соцсетях о подземных толчках, которые разбудили их посреди ночи.
По словам очевидцев, подземные толчки были не очень сильными, но вполне ощутимыми, и длились около 10−15 секунд.
Сообщается, что за последние годы на Мадейре увеличилась сейсмическая активность. Местные власти сейчас работают над тем, чтобы создать лучшую инфраструктуру на случай землетрясений, которые, возможно, могут нанести серьезный ущерб старым зданиям на Мадейре.