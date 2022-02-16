Ученые обнаружили крупнейшую известную галактику во Вселенной

Международная команда астрономов открыла крупнейшую галактику из когда-либо обнаруженных во Вселенной. Эта система звездных скоплений, названная Alcyoneus, находится на расстоянии около трех миллиардов световых лет от Земли и представляет собой крупнейшую из известных структур галактического происхождения длиной 16,3 миллиона световых лет, пишет ScienceAlert.
Известно, что Alcyoneus — это вполне обычная эллиптическая радиогалактика, в центре которой находится сверхмассивная черная дыра, масса которой в 400 миллионов раз больше массы Солнца.
По словам астрономов, гигантская галактика, судя по всему, до сих пор продолжает расти.
Ученые обнаружили ее с помощью низкочастотного оборудования ARray (LOFAR), состоящего из 20 тысяч радиоантенн, распределенных по 52 разным точкам на территории Европы.
Пока специалисты не могут понять, почему галактика Alcyoneus выросла до таких невероятных размеров. Изучение этой находки позволит ученым не только понять механизмы роста гигантских галактик, но и понять, по каким признакам искать похожие звездные системы в будущем.