Наводнения и оползни практически разрушили бразильский город (видео)
По предварительным данным, погибли 23 человека.
По предварительным данным, погибли 23 человека.
Сильные проливные дожди обрушились на Бразилию 15 февраля. Больше всех пострадал город Петрополис, расположенный в горном районе к северу от Рио-де-Жанейро.
Национальное агентство гражданской обороны сообщило, что сильный дождь вызвал разлив рек, что стало причиной наводнений и оползней как в самом Петрополисе, так и в ближайших населенных пунктах. Сообщается, что за шесть часов выпало больше осадков, чем в среднем выпадает за месяц. По состоянию на 16 февраля, местные СМИ сообщали о 23 погибших, еще около 10 человек числятся пропавшими без вести — их унесло потоками воды.
В соцсетях появились видео, на которых можно увидеть плывущие по дорогам автомобили, деревья и мебель. Тысячи людей остались без крыши над головой, а часть жителей Петрополиса эвакуировали во временные убежища. В самом городе был объявлен режим ЧС.
Екатерина Гура