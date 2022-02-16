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18:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Наводнения и оползни практически разрушили бразильский город (видео)

По предварительным данным, погибли 23 человека.

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Сильные проливные дожди обрушились на Бразилию 15 февраля. Больше всех пострадал город Петрополис, расположенный в горном районе к северу от Рио-де-Жанейро.

Национальное агентство гражданской обороны сообщило, что сильный дождь вызвал разлив рек, что стало причиной наводнений и оползней как в самом Петрополисе, так и в ближайших населенных пунктах. Сообщается, что за шесть часов выпало больше осадков, чем в среднем выпадает за месяц. По состоянию на 16 февраля, местные СМИ сообщали о 23 погибших, еще около 10 человек числятся пропавшими без вести — их унесло потоками воды.

В соцсетях появились видео, на которых можно увидеть плывущие по дорогам автомобили, деревья и мебель. Тысячи людей остались без крыши над головой, а часть жителей Петрополиса эвакуировали во временные убежища. В самом городе был объявлен режим ЧС.

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