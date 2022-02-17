Шторм «Дадли» удивил жителей Великобритании странными облаками
По всей стране в небе можно было наблюдать облачные шары.
По всей стране в небе можно было наблюдать облачные шары.
16 февраля мощный шторм «Дадли» с обильным дождем и сильным ветром накрыл ряд районов Шотландии, Англии и Северной Ирландии.
Из-за поваленных деревьев, разрыва линий электропередач и наводнений в этих регионах были заблокированы автодороги и отменены поезда, а без электричества и связи остались несколько населенных пунктов.
В соцсетях появились кадры разгула стихии и ее последствий. Например, один из жителей графства Камбрия опубликовал видео, как ветер сдувает в противоположном направлении целый водопад.
Вместе с тем, после прошедшего шторма в небе над пострадавшими регионами появились редкие шарообразные облака — мамматусы, которые удивили местных жителей не меньше самого «Дадли».
Согласно Международному атласу облаков (WMO) mammatus классифицируются не как отдельные облака, а как «дополнительное облачное образование», поскольку обычно образуются под «материнским» кластером мощных кучевых или кучево-дождевых облаков. Эти облака всегда связаны с грозовыми штормами и могут оставаться на небе от нескольких минут до нескольких часов.
Екатерина Гура