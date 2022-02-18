День в истории: открытие ПлутонаДень батарейки, снег в Сахаре и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
39Жюри World Nature Photography Awards объявило победителей 2021 года
11Мир встретил китайский Новый год
11:28 (мск), источник: © РИА Новости

Вильфанд предупредил о череде суперциклонов в Европейской России

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Европейскую часть России ждут три суперциклона подряд, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: © РИА Новости

«Сейчас на Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем суперциклон, а потом опять супер-суперциклон, то есть давление очень низкое, около 965 гектопаскалей», — сказал синоптик.

Вильфанд назвал такое явление крайне редким. «Давление почти как в тропическом циклоне, а тут оно в умеренных широтах», — добавил он.

Череда циклонов, по словам синоптика, связана с наблюдаемой с начала года активной пульсацией Исландского минимума — области зарождения циклонов. К западу от Исландии расположена Гренландия с ледяным щитом, а к востоку — теплый Гольфстрим. Это различие температур создает условия за образования циклонов.

«В этом году количество циклонов превышает среднюю норму на 40%», — сообщил Вильфанд.

В ближайшие дни, добавил синоптик, в центре Европейской России сохранится температура, соответствующая апрельским значениям, в среду похолодает до уровня марта. В конце недели ожидается около пяти градусов, в выходные начнется небольшое понижение, а к среде похолодает до нуля. Такая погода, скорее всего, сохранится до конца недели, заключил он.

Во время загрузки произошла ошибка.
 На Украине придумали способ 'отомстить' Западу
Постпред США в ООН заявила, что Россия 'вторгалась' в Восточную Европу
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»
>