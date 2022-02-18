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18:04 (мск), источник: BBC News Русская служба

Миллионам британцев посоветовали сидеть дома из-за мощного шторма «Юнис»

На Британию обрушился шторм «Юнис», в стране объявлен красный уровень опасности. Миллионам жителей британских островов рекомендовано не покидать дома из-за шторма — одного из самых сильных за последние десятилетия.

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Источник: PA Media

Метеобюро выпустило наивысшее красное предупреждение для Лондона, юго-востока и востока Англии.

Красный уровень погодной опасности уже действует на территории юго-западной Англии и южного Уэльса.

В пятницу закрыты сотни школ, в Уэльсе не ходят поезда, военные находятся в режиме полной боевой готовности.

Источник: Alamy Live News

Скорость ветра при прохождении шторма «Юнис» может достигать 145 километров в час, что грозит серьезными разрушениями и отключением электроэнергии, предупреждают синоптики.

Несмотря на сильный ветер, лондонские аэропорты продолжают принимать самолеты, хотя многие рейсы отменяются. В интернете также в прямом эфире демонстрируют происходящее в Хитроу, где заходящие на посадку лайнеры с трудом справляются с погодой.

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«Юнис» — второй сильный шторм за неделю в Британии. Ранее шторм «Дадли» обрушился на районы Шотландии, северной Англии и Северной Ирландии, оставив тысячи домов без электричества.

Красные уровни метеоугрозы объявляются редко. Такое предупреждение означает опасность для жизни — ветер может сметать крыши домов, обрушивать линии электропередач и вырывать с корнем деревья.

Большую угрозу представляют и летящие на огромной скорости обломки.

Источник: Getty Images

По словам метеоролога BBC Weather Бена Рича, ожидается, что «Юнис» «нанесет ущерб, огромные разрушения и вызовет прибрежные наводнения», но «насколько сильным окажется этот шторм, сказать невозможно».

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«Ветры одинаковой силы могут вызывать разные последствия в разных регионах — например, побережье западной Шотландии гораздо лучше подготовлено к ветру скоростью 80 миль в час, чем внутренние районы южной Англии», — говорит Бен Рич.

Метеоролог Би-би-си в Уэльсе Дерек Броквей сказал, что, хотя «Юнис» не относится к категории ураганов, сила ветра достигнет уровня урагана.

Жителям рекомендовали хорошо закрепить вещи и различные предметы, находящиеся во дворах, запирать двери и окна, держать машины запертыми в гаражах или хотя бы подальше от деревьев и стен.

Метеобюро заявило, что людям следует по возможности избегать поездок и оставаться дома, когда ветер достигнет максимальной скорости.

В пятницу из-за сильного ветра закрыты сотни школ, в том числе в Корнуолле, Девоне, Сомерсете и Бристоле. Не будут работать школы и в Уэльсе.

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