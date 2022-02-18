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13:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Спутник сфотографировал масштабные лесные пожары в Аргентине

В стране с ноября длится засуха.

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Источник: NASA Earth Observatory

Из-за рекордной жары и продолжающейся засухи на северо-востоке Аргентины бушуют лесные пожары.

Огнем охвачена преимущественно сельскохозяйственная провинция Корриентес, где полыхает более тысячи очагов. Дождей в регионе не было уже два месяца, сообщает NASA Earth Observatory. К текущему времени огнем пройдено более 520 тысяч гектаров. Уничтожены пастбища, плантации мате и риса, погибли дикие животные и домашний скот.

Масштабы стихийного бедствия состоянием на 16 февраля сфотографировал спутник Landsat 9. Дым на фото поднимается рядом с Национальным парком Ибера.

Засуха в стране началась в ноябре 2021 года. Аргентина второй год подряд становится жертвой Ла-Нинья — явления, связанного с широкомасштабным охлаждением поверхности океана в центральной и восточной частях экваториальной части Тихого океана в сочетании с изменениями тропической циркуляции атмосферы: ветра, давления и осадков.

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