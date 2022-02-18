В Австралии сфотографировали эпичную пыльную бурю
На западе страны рекордно высокие температуры и засуха.
На западе страны рекордно высокие температуры и засуха.
Регион Пилбара на северо-западе Австралии накрыла мощная пыльная буря.
Хотя для большого малонаселенного и сухого региона, известного аборигенами, это не редкое явление, мощь «стены пыли» поразила даже местных жителей.
«Отправились в погоню за этой чудовищной бурей… — пишет один из фотографов. — Но теперь не мы преследуем ее, а она нас».
Пыльная буря — только одно из экстремальных погодных явлений, обрушившихся на Австралию в последние месяцы. В январе и начале февраля страна страдала от наводнений. Из-за затопленных железных дорог в отдельных регионах начались перебои с поставками продуктов питания. Не так давно в Западной Австралии проливные дожди побили 120-летний рекорд осадков.
Анна Лысенко