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16:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Австралии сфотографировали эпичную пыльную бурю

На западе страны рекордно высокие температуры и засуха.

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Регион Пилбара на северо-западе Австралии накрыла мощная пыльная буря.

Хотя для большого малонаселенного и сухого региона, известного аборигенами, это не редкое явление, мощь «стены пыли» поразила даже местных жителей.

«Отправились в погоню за этой чудовищной бурей… — пишет один из фотографов. — Но теперь не мы преследуем ее, а она нас».

Пыльная буря — только одно из экстремальных погодных явлений, обрушившихся на Австралию в последние месяцы. В январе и начале февраля страна страдала от наводнений. Из-за затопленных железных дорог в отдельных регионах начались перебои с поставками продуктов питания. Не так давно в Западной Австралии проливные дожди побили 120-летний рекорд осадков.

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