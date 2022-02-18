Ученые создали опреснитель морской воды за четыре доллара Этот прибор поможет решить проблему питьевой воды в нуждающихся странах
Фоторепортажи
88 знаменитых метеоритов, упавших в России
10В Венецию после двухлетнего перерыва вернулся карнавал
16:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые спрогнозировали сильные вспышки на Солнце

Звучит пугающе, но на самом деле это часть естественного цикла.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

В течение февраля вспышки на Солнце происходили каждый день, и теперь ученые прогнозируют, что необычайно активное Солнце еще преподнесет нам несколько сюрпризов, пишет Science Alert.

Солнечной вспышкой называют взрывной процесс выделения энергии в атмосфере Солнца. Под действием магнитного поля звезды происходит неожиданное сжатие солнечной плазмы, образуется плазменный жгут или лента, что приводит к взрыву. Солнечные вспышки часто сопровождаются выбросом корональной массы.

Фотоны от вспышки достигают Земли примерно за 8,5 минут после её начала, а облакам плазмы для этого требуется двое-трое суток. Именно тогда на Земле начинаются магнитные бури, наблюдаются яркие полярные сияния, и могут происходить сбои в работе спутников и систем навигации. Например, из-за солнечной вспышки класса М, которая произошла 29 января, вышли из строя 40 недавно запущенных спутников Starlink.

Самая мощная солнечная вспышка X-класса произошла 15 февраля незадолго до полуночи, говорят астрономы. К счастью, она была направлена в противоположную от Земли сторону и не нанесла ущерба.

Но исследователи ожидают, что такая «эскалация солнечной активности» преподнесет нам в ближайшем будущем еще несколько активных штормов.

Рост числа и мощности вспышек на Солнце звучит пугающе, но это обычное явление в рамках 11-летнего цикла активности звезды, успокаивают исследователи. Каждые 11 лет северный и южный магнитные полюса Солнца меняются местами.

Минимальный уровень активности Солнца называют солнечным минимумом. В последний раз он наступил в декабре 2019 года. А следующий максимум ожидается примерно в июле 2025 года. Насколько мощным он будет, пока предугадать сложно.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»
>