Ученые спрогнозировали сильные вспышки на Солнце
Звучит пугающе, но на самом деле это часть естественного цикла.
Звучит пугающе, но на самом деле это часть естественного цикла.
В течение февраля вспышки на Солнце происходили каждый день, и теперь ученые прогнозируют, что необычайно активное Солнце еще преподнесет нам несколько сюрпризов, пишет Science Alert.
Солнечной вспышкой называют взрывной процесс выделения энергии в атмосфере Солнца. Под действием магнитного поля звезды происходит неожиданное сжатие солнечной плазмы, образуется плазменный жгут или лента, что приводит к взрыву. Солнечные вспышки часто сопровождаются выбросом корональной массы.
Фотоны от вспышки достигают Земли примерно за 8,5 минут после её начала, а облакам плазмы для этого требуется двое-трое суток. Именно тогда на Земле начинаются магнитные бури, наблюдаются яркие полярные сияния, и могут происходить сбои в работе спутников и систем навигации. Например, из-за солнечной вспышки класса М, которая произошла 29 января, вышли из строя 40 недавно запущенных спутников Starlink.
Самая мощная солнечная вспышка X-класса произошла 15 февраля незадолго до полуночи, говорят астрономы. К счастью, она была направлена в противоположную от Земли сторону и не нанесла ущерба.
Рост числа и мощности вспышек на Солнце звучит пугающе, но это обычное явление в рамках 11-летнего цикла активности звезды, успокаивают исследователи. Каждые 11 лет северный и южный магнитные полюса Солнца меняются местами.
Минимальный уровень активности Солнца называют солнечным минимумом. В последний раз он наступил в декабре 2019 года. А следующий максимум ожидается примерно в июле 2025 года. Насколько мощным он будет, пока предугадать сложно.
Анна Лысенко