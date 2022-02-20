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17:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Алабамой появилось дырявое облако с «хвостом»

Удивительное природное явление.

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Над городком Сент-Стивенс в Алабаме появилось необычное облако с дырой и странным образованием посредине, напоминающим хвост.

Так называемый «эффект дырявого облака» наблюдают в перисто-кучевых или высококучевых облаках, когда температура воды в них ниже точки замерзания, но переохлажденная вода все же не замерзла из-за отсутствия нуклеации льда. Так называют процесс формирования минимального кристалла, который выступает в роли затравки для последующего роста кристалла.

Когда кристаллы льда наконец образуются, возникает эффект домино: капли воды вокруг кристаллов испаряются, и в облаке остается большая «прореха».

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