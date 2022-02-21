Frazil pans going under the bridge at Owego NY. #nywx Nice day for a walkabout. pic.twitter.com/lY4FrCDTcc— Ron Murphy (@isixtyfive) February 20, 2022
Необычный лед на реке в США показали в красивом таймлапсе (видео)
Редкое природное явление.
Редкое природное явление.
Американский метеоролог Рон Мерфи в воскресенье, 20 февраля, стал свидетелем интересного природного явления. На реке Саскуэханна в Овего, штат Нью-Йорк, он заметил плывущую в воде «ледяную крошку».
Этот тип льда представляет собой набор рыхлых, случайно ориентированных, пластинчатых или дискообразных кристаллов льда, образованных в переохлажденной турбулентной воде, и встречается довольно редко.
Интересное природное явление Мерфи снял в режиме таймлапса, показав всю красоту происходящего.
Екатерина Гура