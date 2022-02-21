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16:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Необычный лед на реке в США показали в красивом таймлапсе (видео)

Редкое природное явление.

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Американский метеоролог Рон Мерфи в воскресенье, 20 февраля, стал свидетелем интересного природного явления. На реке Саскуэханна в Овего, штат Нью-Йорк, он заметил плывущую в воде «ледяную крошку».

Этот тип льда представляет собой набор рыхлых, случайно ориентированных, пластинчатых или дискообразных кристаллов льда, образованных в переохлажденной турбулентной воде, и встречается довольно редко.

Интересное природное явление Мерфи снял в режиме таймлапса, показав всю красоту происходящего.

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