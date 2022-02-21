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18:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пилот Qatar Airways показал, как посадил самолет в сильный шторм (видео)

Во время приземления самолет буквально сдувало порывами ветра.

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18 февраля на Великобританию обрушился мощный шторм «Юнис», который принес с собой шквалистый ветер скоростью до 190 км/ч, а также проливные дожди. В таких сложных условиях пришлось садиться в лондонском аэропорту Хитроу капитану Qatar Airways Халифу Аль-Тани, который пилотировал самолет из Дохи в Лондон.

В соцсетях появилось видео, как его самолет буквально сдувает сильнейшим ветром и раскачивает из стороны в сторону при заходе на посадку. После того, как пилоту удалось посадить воздушное судно в таких условиях, в соцсетях назвали его настоящим супергероем.

Спустя пару дней, после того, как видео с посадкой лайнера стало вирусным, тот самый капитан Халиф Аль-Тани опубликовал в соцсетях второе видео, снятое им самим непосредственно из кабины пилота.

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