Пилот Qatar Airways показал, как посадил самолет в сильный шторм (видео)
Во время приземления самолет буквально сдувало порывами ветра.
Во время приземления самолет буквально сдувало порывами ветра.
18 февраля на Великобританию обрушился мощный шторм «Юнис», который принес с собой шквалистый ветер скоростью до 190 км/ч, а также проливные дожди. В таких сложных условиях пришлось садиться в лондонском аэропорту Хитроу капитану Qatar Airways Халифу Аль-Тани, который пилотировал самолет из Дохи в Лондон.
В соцсетях появилось видео, как его самолет буквально сдувает сильнейшим ветром и раскачивает из стороны в сторону при заходе на посадку. После того, как пилоту удалось посадить воздушное судно в таких условиях, в соцсетях назвали его настоящим супергероем.
Спустя пару дней, после того, как видео с посадкой лайнера стало вирусным, тот самый капитан Халиф Аль-Тани опубликовал в соцсетях второе видео, снятое им самим непосредственно из кабины пилота.
Екатерина Гура