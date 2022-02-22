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11:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе сфотографировали необычный «танец» галактик

Сияющая пара в созвездии Пегаса.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, A. Evans, R. Chandar

Космический телескоп «Хаббл» показал, как причудливо взаимодействуют две галактики в созвездии Пегаса на расстоянии в 200 миллионов световых лет от Земли.

Они немного напоминают танцующую пару, где более крупный «партнер» — это спиральная галактика с перемычкой NGC 7469, а ее крошечный «компаньон» — галактика IC 5283.

NGC 7469 известна тем, что содержит сверхмассивную черную дыру и яркое кольцо звездных скоплений. Это так называемая сейфертовская галактика — спиральная или неправильная галактика с активным ядром, спектр излучения которого содержит множество ярких широких полос, что указывает на мощные выбросы газа со скоростями до нескольких тысяч километров в секунду.

А вот IC 5283 кажется совсем пассивной и не проявляет активности ядра.

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