В космосе сфотографировали необычный «танец» галактик
Сияющая пара в созвездии Пегаса.
Сияющая пара в созвездии Пегаса.
Космический телескоп «Хаббл» показал, как причудливо взаимодействуют две галактики в созвездии Пегаса на расстоянии в 200 миллионов световых лет от Земли.
Они немного напоминают танцующую пару, где более крупный «партнер» — это спиральная галактика с перемычкой NGC 7469, а ее крошечный «компаньон» — галактика IC 5283.
NGC 7469 известна тем, что содержит сверхмассивную черную дыру и яркое кольцо звездных скоплений. Это так называемая сейфертовская галактика — спиральная или неправильная галактика с активным ядром, спектр излучения которого содержит множество ярких широких полос, что указывает на мощные выбросы газа со скоростями до нескольких тысяч километров в секунду.
А вот IC 5283 кажется совсем пассивной и не проявляет активности ядра.
Анна Лысенко