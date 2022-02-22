Шторм «Франклин» устроил «пенную вечеринку» в Северной Ирландии
Морская пена затопила пляжи и набережные в городе Портстюарт.
Морская пена затопила пляжи и набережные в городе Портстюарт.
Мощный шторм «Франклин» обрушился на Великобританию 21 февраля. Больше всего досталось Северной Ирландии, где из-за сильного ветра без электричества остались более 10 тысяч домов.
Жители прибрежного города Портстюарт также стали свидетелями «пенной вечеринки». Шторм взбил морскую воду в густую пену, которая затопила пляжи, набережные и некоторые улицы.
В соцсетях появились многочисленные фото и видео разгула стихии. Пена достигала колена и затрудняла движение людей и машин в прибрежных районах. Как пишут местные СМИ, в отдельных районах высота пены на набережной доходила до метра.
Екатерина Гура