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16:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Шторм «Франклин» устроил «пенную вечеринку» в Северной Ирландии

Морская пена затопила пляжи и набережные в городе Портстюарт.

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Мощный шторм «Франклин» обрушился на Великобританию 21 февраля. Больше всего досталось Северной Ирландии, где из-за сильного ветра без электричества остались более 10 тысяч домов.

Жители прибрежного города Портстюарт также стали свидетелями «пенной вечеринки». Шторм взбил морскую воду в густую пену, которая затопила пляжи, набережные и некоторые улицы.

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В соцсетях появились многочисленные фото и видео разгула стихии. Пена достигала колена и затрудняла движение людей и машин в прибрежных районах. Как пишут местные СМИ, в отдельных районах высота пены на набережной доходила до метра.

Екатерина Гура

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