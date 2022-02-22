Ученые подсчитали, что к 2100 году весна будет начинаться на 10 дней раньше
При нынешней климатической ситуации листья на деревьях будут появляться на 1−2 дня раньше каждое десятилетие.
При нынешней климатической ситуации листья на деревьях будут появляться на 1−2 дня раньше каждое десятилетие.
Специалисты из Университета штата Огайо, США, провели исследование, в котором узнали, как количество и частота осадков будет влиять на климат в будущем. В своей работе они проанализировали данные об осадках и появлении листьев на деревьях за период с 1982 по 2018 годы в США, Европе и Китае. Ученые также изучили спутниковые снимки этих территорий за этот же период, чтобы лучше понять, когда регионы начинают зеленеть.
Авторы работы уточнили, что раньше подобные исследования учитывали температурные показатели или общее количество осадков за год, однако в данном случае важным показателем является не столько общее количество осадков, сколько их продолжительность.
Результаты исследования показали, что при нынешней климатической обстановке общее число дождливых дней в Северном полушарии сокращается, что приводит к более раннему цветению растений. Ученые подсчитали, что при сегодняшнем уровне осадков, каждое десятилетие листья на деревьях будут появлять на 1−2 дня раньше предыдущего показателя. Таким образом к 2100 году весна в Северном полушарии может наступать на 10 дней раньше (к примеру, сегодня считается, что теплый сезон наступает 20 марта).
Если животный мир не сумеет приспособиться к новому «расписанию» растений, то это может грозить биологической катастрофой.
Екатерина Гура