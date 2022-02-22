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18:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Средоточие гигантских волн в Атлантике показали из космоса

Яркие фото со спутника.

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29 октября 2020 года
5 февраля 2022 года

Город Назаре в Португалии называют Меккой серферов — в отдельные дни здесь можно поймать исключительную волну высотой 20−30 метров.

Спутник Landsat 8 показал, как выглядит из космоса место, где зарождаются волны-гиганты.

На левом снимке показано побережье у пляжа Прайя-ду-Норти в Назаре 29 октября 2020 года. В этот особый день некоторым серферам удалось поймать волну высотой 30,9 метра, пишет NASA Earth Observatory.

На втором снимке это же место сфотографировано 5 февраля 2022 года. На снимке море кажется спокойным. Волны в этот день не превышали 2 метров.

Белая полоса вдоль берега на снимках — это пена, образующаяся, когда волны разбиваются о берег. Белые круги пены в воде обозначают места, в которых сталкиваются поверхностные течения. А зеленоватые шлейфы, простирающиеся на 10 км, — это отложения с морского дна, поднятые силой гигантских волн.

Ранее в Тихом океане была зафиксирована рекордная волна-убийца высотой 17 метров. Долгое время подобный феномен считался выдумкой.

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Анна Лысенко

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