Необычная галактика «скопила» разные поколения звезд
Они попали на снимок, полученный с использованием «камеры темной энергии» (DECam).
Они попали на снимок, полученный с использованием «камеры темной энергии» (DECam).
Астрономы Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили получили новый подробный снимок галактики NGC 1566, которую неофициально называют «Испанской танцовщицей».
Эта огромная спиральная галактика на расстоянии около 70 миллионов световых лет от нас в созвездии Золотая Рыба широко «раскинула» рукава и вращается в бескрайнем космосе, словно танцовщица на сцене.
Но исследователи интересуются яркой галактикой не из-за ее впечатляющей формы. Дело в том, что NGC 1566 скопила звезды всех стадий звездной эволюции.
Ярко-голубые участки на фото — это свет от молодых, ярко горящих звезд. Более темные пятна в рукавах — это полосы пыли. Рукава галактики богаты газом, здесь находятся масштабные области формирования новых звезд. Ближе к центру галактики расположены холодные, старые звезды и пыль, что видно по красноватому цвету на снимке.
В этой же галактике произошло событие, которое наблюдают в конце жизни звезды — в 2010 году здесь взорвалась сверхновая SN2010el. А в центре NGC 1566 расположена сверхмассивная черная дыра.
Снимок был получен с использованием «камеры темной энергии» (DECam), которая обладает высокой чувствительностью изображения в красной части видимого спектра и в ближней инфракрасной области.
Анна Лысенко