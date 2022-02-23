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10:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Необычная галактика «скопила» разные поколения звезд

Они попали на снимок, полученный с использованием «камеры темной энергии» (DECam).

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Источник: Dark Energy Survey/DOE/FNAL/DECam/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA

Астрономы Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили получили новый подробный снимок галактики NGC 1566, которую неофициально называют «Испанской танцовщицей».

Эта огромная спиральная галактика на расстоянии около 70 миллионов световых лет от нас в созвездии Золотая Рыба широко «раскинула» рукава и вращается в бескрайнем космосе, словно танцовщица на сцене.

Но исследователи интересуются яркой галактикой не из-за ее впечатляющей формы. Дело в том, что NGC 1566 скопила звезды всех стадий звездной эволюции.

Ярко-голубые участки на фото — это свет от молодых, ярко горящих звезд. Более темные пятна в рукавах — это полосы пыли. Рукава галактики богаты газом, здесь находятся масштабные области формирования новых звезд. Ближе к центру галактики расположены холодные, старые звезды и пыль, что видно по красноватому цвету на снимке.

В этой же галактике произошло событие, которое наблюдают в конце жизни звезды — в 2010 году здесь взорвалась сверхновая SN2010el. А в центре NGC 1566 расположена сверхмассивная черная дыра.

Снимок был получен с использованием «камеры темной энергии» (DECam), которая обладает высокой чувствительностью изображения в красной части видимого спектра и в ближней инфракрасной области.

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Анна Лысенко

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