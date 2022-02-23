«Хаббл» сфотографировал необычный «космический треугольник»
В нем активно рождаются новые звезды.
В нем активно рождаются новые звезды.
«Лобовое» столкновение двух галактик, известное как Arp 143, привело к формированию необычной области звездообразования треугольной формы.
Эта яркая структура попала в объектив космического телескопа «Хаббл». На фото галактика NGC 2445 (справа) взаимодействует с более тусклым компаньоном NGC 2444 (слева). Их столкновение продолжается на фоне далеких галактик, заметных на снимке.
Первые звезды, появившиеся в результате столкновения, родились от 50 до 100 миллионов лет назад, считают астрономы. А звезды, которым не больше 1−2 млн лет, расположены ближе к центру NGC 2445.
Группы звезд видны на фото в виде блестящих голубых сгустков, а розовые области — это светящиеся газовые облака, окружающие молодые массивные звездные скопления.
Анна Лысенко