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16:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Хаббл» сфотографировал необычный «космический треугольник»

В нем активно рождаются новые звезды.

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Источник: NASA, ESA, STScI, J. Dalcanton

«Лобовое» столкновение двух галактик, известное как Arp 143, привело к формированию необычной области звездообразования треугольной формы.

Эта яркая структура попала в объектив космического телескопа «Хаббл». На фото галактика NGC 2445 (справа) взаимодействует с более тусклым компаньоном NGC 2444 (слева). Их столкновение продолжается на фоне далеких галактик, заметных на снимке.

Первые звезды, появившиеся в результате столкновения, родились от 50 до 100 миллионов лет назад, считают астрономы. А звезды, которым не больше 1−2 млн лет, расположены ближе к центру NGC 2445.

Группы звезд видны на фото в виде блестящих голубых сгустков, а розовые области — это светящиеся газовые облака, окружающие молодые массивные звездные скопления.

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