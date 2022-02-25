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11:01 (мск), источник: Газета.Ру

Вильфанд: россиян ожидают аномально теплые пять дней

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на всей территории РФ в ближайшие пять дней ожидается аномально теплая погода, пишет ТАСС.

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Источник: Агентство «Москва»

Особенно тепло будет в Западной Сибири, Красноярском крае и на Чукотке, указал специалист.

До конца месяца и в первые дни марта будет редкий случай, когда на всей территории России температура ожидается выше нормы.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра России

В европейской части аномалии будут плюс 4−5 градусов, в Западной Сибири, Красноярском крае — на плюс 8 градусов, а самые крупные аномалии — на Чукотке, уточнил метеоролог.

На полуострове температура будет выше нормы сразу на 12−16 градусов, дневные температуры ожидаются в районе минус 4−5 градусов.

23 февраля сообщалось, что температура в Москве и области достигла максимума с начала года. По данным Гидрометцентра, в Серпухове Московской области зафиксировали 5,7 градуса, а в центре Москвы — 5,6 градуса.

Как отметил ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, февраль 2022 года входит в десятку самых теплых за последние 74 года.

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