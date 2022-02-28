Вильфанд рассказал о морозной погоде в начале марта
Вильфанд: столичный регион ждут морозные утра в начале марта.
Вильфанд: столичный регион ждут морозные утра в начале марта.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Антициклон будет оказывать влияние на столичный регион в начале марта, облаков будет мало, поэтому ночью ожидаются морозы, выше нуля температура будет повышаться только после полудня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Температура прогнозируется на два градуса выше нормы, но не на десять, как это было в феврале. Ночные температуры понизятся в начале марта, и они будут ниже, чем большинстве ночей февраля. В Москве будет −6 градусов, а по области около −9, подальше до −10 градусов. Утренники будут морозными. Положительные температуры будут наступать после 12 часов, благодаря солнцу», — сказал Вильфанд.
«Будет весна в Московском исполнении. Температура днем в первую неделю будет 1−2 градуса выше нормы. В среду ночи начнут теплеть до 0…-5, а днем в четверг и пятницу может быть до +5», — сказал Вильфанд.