Почему вода в реках пресная, а в море соленая?
Есть ли в каплях дождя соль, почему моря остаются солеными, если в них впадает столько пресных рек — на эти и другие вопросы нам ответил океанолог.
Есть ли в каплях дождя соль, почему моря остаются солеными, если в них впадает столько пресных рек — на эти и другие вопросы нам ответил океанолог.
Сначала расскажу о том, какая вода считается соленой, а какая пресной. Содержание солей в воде измеряется в промилле (‰). К примеру, в самом соленом месте на планете, Мертвом море, соленость изменяется от 300 до 350‰, что означает — в одном литре воды растворено 300−350 г соли. Пресной считается жидкость, соленость которой не превышает 1‰. Эталон солености, которую используют для калибровки приборов, берется в Бискайском заливе, где она составляет 35‰. Для примера: Атлантический океан — 35,4‰, Тихий океан — 34,5‰, Красное море — 41‰, Средиземное море — 39‰, Черное — 18‰, Азовское — 11‰.
Почему море соленое? Есть основная версия. Считается, что в период образования земной коры отмечалась повышенная активность вулканов. Газы, содержащие пары хлора, брома и фтора, при реагировании с водой образовывали кислоты. Кислоты вступали в химическую реакцию с твердыми породами океанского дна, в результате появились соли. Примерно 500 млн лет назад состав воды стабилизировался — она стала относительно соленой.
И конечно, незначительное количество солей приносятся в моря реками.
Дождь на своем пути смешивается с пылью, смывает различный налет с поверхностей, контактирует с многообразными минералами, когда просачивается вглубь земли. В результате вода обогащается всякими примесями, в том числе солями. Потоки и ручейки воды попадают в реку, а она несет свои воды в моря (в прибрежных районах речная вода несколько опресняет морскую). Под воздействием солнца вода с поверхности мирового океана испаряется, а соль остается. Атмосферная вода в виде осадков, не содержащая солей, вновь выливается на материки.
На материках осадки столетиями формируют горные ледники, где зарождаются некоторые реки.
Осадки подпитывают грунтовые и наземные воды земли. Местами, откуда берет начало другая часть рек на планете, являются родники, озера, болота. Если в ручье и есть различные растворенные соли или что-то проникло или попало в реку, то, во-первых, это в небольших количествах, а во-вторых, течением все постепенно сносится в сторону моря и по пути концентрация уменьшается. А в море-океане вода испаряется с поверхности, соль остается, круговорот повторяется.