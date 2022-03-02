Вулканический шлейф извержения на архипелаге Тонга достиг мезосферы
Облако поднялось на высоту 58 километров.
Облако поднялось на высоту 58 километров.
Вулканический шлейф извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 15 января поднялся на высоту 58 километров. Впервые с начала спутниковых наблюдений эруптивное облако достигло мезосферы. Об этом сообщает NASA Earth Observatory. При анализе использовались данные спутников GOES-17 и Himawari-8.
Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай произошло 15 января 2022 года. Этот вулкан, который принадлежит островной дуге Тонга-Кермадек, вступил в период повышенной активности еще в декабре 2021 года. 14 января небольшой взрыв снес часть надводной вулканической постройки и вода начала контактировать с раскаленной магмой, что привело к новому взрыву. Мощность последовавшего взрыва 15 января оценили в 10 мегатонн в тротиловом эквиваленте, это крупнейшее извержение за последние 30 лет.
Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай выбросил столб пепла диаметром пять километров.
Похолодание составит максимум несколько десятых градуса в тихоокеанском регионе.
В результате взрыва погибли три человека. Извержение породило цунами, которое разрушило дома и рыбные промыслы на близлежащих островах. Взрыв смогли почувствовать даже в удаленных от тихоокеанского архипелага регионах. До Аляски добежала его звуковая волна, а домашние метеостанции россиян уловили волны Лэмба. Подробнее об этом мы рассказывали в материале «Четыре сигнала Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай».
Аппараты GOES-17 и Himawari-8 проводили съемку извержения в инфракрасном диапазоне каждые 10 минут в течение 13 часов. Исследователи из NASA проанализировали эти спутниковые данные, чтобы определить высоту вулканического облака. Для этого привлекли метод изучения гроз: алгоритм сравнивал снимки с двух спутников и использовал стереоскопию для создания трехмерного изображения облака. Затем подсчеты сопоставили с данными модели NASA GEOS-5, чтобы найти локальную высоту стратосферы и тропосферы 15 января.
Оказалось, что вулканический шлейф взлетел на высоту 58 километров через полчаса после взрыва. Впервые с начала спутниковых наблюдений эруптивное облако достигло мезосферы. Второе облако поднялось на высоту 50 километров. Верхняя часть обоих шлейфов почти сразу рассеялась из-за сухости в мезосфере. Однако в стратосфере на высоте около 30 километров облако пепла и газа разрослось до 157 000 квадратных километров. До января 2022 года крупнейший вулканический шлейф, который запечатлели спутники, выбросил филиппинский вулкан Пинатубо в 1991 году. Он поднялся в стратосферу на высоту около 35 километров.
Когда вулканический материал поднимается так высоко, пепел, диоксид серы, углекислый газ и водяной пар могут разноситься по всей Земле. В течение двух недель после извержения шлейф вулканического материала Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай облетел земной шар.
Ранее мы писали о том, как спутниковые данные помогают вулканологам в изучении извержений. Так, аппарат Sentinel-5 предсказал маленький взрыв за 40 минут до его начала.
Елена Гарова