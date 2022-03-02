Астрономы опровергли открытие ближайшей к Земле черной дыры
Звездная система HR 6819 не является тройной.
Звездная система HR 6819 не является тройной.
Астрономы при помощи комплекса телескопов VLT доказали, что звездная система HR 6819 является тесной двойной, а не тройной системой. Это опровергает наличие в ней черной дыры звездных масс, которая ранее считалась ближайшей к Земле. Статья опубликована в журнале Astronomy&Astrophysics.
Большинство массивных звезд OB-типа главной последовательности входят в двойные или кратные системы, среди которых распространены тесные двойные системы с периодом обращения менее 10 лет. Близкие друг к другу звезды способны взаимодействовать и обмениваться массой и угловым моментом, что значительно влияет на их эволюцию и финал жизни. Если центральное ядро достаточно массивное и система переживет как взаимодействие, так и потенциальный взрыв сверхновой, это может привести к образованию двойной системы MS + компактный объект. Они являются первыми кандидатами в прародители рентгеновских двойных систем с большой и малой массой и, для небольшой их части, двойных компактных двойных систем и слияний гравитационных волн.
В мае прошлого года было объявлено об открытии самой близкой к Земле черной дыры в системе HR 6819. Авторы работы посчитали, что HR 6819 представляет собой тройную систему с классической Be-звездой, вращающейся вокруг короткопериодической внутренней двойной системы, состоящей из звезды типа B3 III и черной дыры, не аккрецирующей вещество. Однако существовала и альтернативная идея, по которой данные наблюдений можно было объяснить без привлечения черной дыры — двойной системой, состоящей из обособленной звезды B-типа и быстро вращающейся Ве-звезды.
Группа астрономов во главе с Юлией Боденштайнер (Julia Bodensteiner) из Католического университета в Лёвене решила разобраться, какая из гипотез верна. Для этой цели ученые проанализировали данные наблюдений за системой с высоким угловым разрешением, полученные при помощи приемника GRAVITY, установленного на оптическом интерферометре VLTI, и спектрографа MUSE, установленного на комплексе телескопов VLT.
Данные MUSE не выявили яркой звезды на широкой орбите, а данные GRAVITY указывают на присутствие тесной двойной системы, где компоненты разделены угловым расстоянием 1,2 миллисекунды дуги. При этом наблюдается характерное излучение Brγ, связанное с диском декреции (истечения вещества) Ве-звезды. Таким образом, HR 6819 является двойной звездной системой, которая не содержит черной дыры, а ее близость к Земле делает систему хорошей целью для исследования взаимодействия звезд и формирования Ве-звезд.
Александр Войтюк