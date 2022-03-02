Как россиянам вернуться домой из других стран Как Россия помогает своим гражданам и что делать застрявшим за границей
Фоторепортажи
7Переговоры России и Украины
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
12:11 (мск), источник: N + 1

Астрономы опровергли открытие ближайшей к Земле черной дыры

Звездная система HR 6819 не является тройной.

Источник: ESA

Астрономы при помощи комплекса телескопов VLT доказали, что звездная система HR 6819 является тесной двойной, а не тройной системой. Это опровергает наличие в ней черной дыры звездных масс, которая ранее считалась ближайшей к Земле. Статья опубликована в журнале Astronomy&Astrophysics.

Новость
Астрономы отыскали лежащую на боку черную дыру в двойной рентгеновской системе

Большинство массивных звезд OB-типа главной последовательности входят в двойные или кратные системы, среди которых распространены тесные двойные системы с периодом обращения менее 10 лет. Близкие друг к другу звезды способны взаимодействовать и обмениваться массой и угловым моментом, что значительно влияет на их эволюцию и финал жизни. Если центральное ядро ​​достаточно массивное и система переживет как взаимодействие, так и потенциальный взрыв сверхновой, это может привести к образованию двойной системы MS + компактный объект. Они являются первыми кандидатами в прародители рентгеновских двойных систем с большой и малой массой и, для небольшой их части, двойных компактных двойных систем и слияний гравитационных волн.

В мае прошлого года было объявлено об открытии самой близкой к Земле черной дыры в системе HR 6819. Авторы работы посчитали, что HR 6819 представляет собой тройную систему с классической Be-звездой, вращающейся вокруг короткопериодической внутренней двойной системы, состоящей из звезды типа B3 III и черной дыры, не аккрецирующей вещество. Однако существовала и альтернативная идея, по которой данные наблюдений можно было объяснить без привлечения черной дыры — двойной системой, состоящей из обособленной звезды B-типа и быстро вращающейся Ве-звезды.

Группа астрономов во главе с Юлией Боденштайнер (Julia Bodensteiner) из Католического университета в Лёвене решила разобраться, какая из гипотез верна. Для этой цели ученые проанализировали данные наблюдений за системой с высоким угловым разрешением, полученные при помощи приемника GRAVITY, установленного на оптическом интерферометре VLTI, и спектрографа MUSE, установленного на комплексе телескопов VLT.

Данные MUSE не выявили яркой звезды на широкой орбите, а данные GRAVITY указывают на присутствие тесной двойной системы, где компоненты разделены угловым расстоянием 1,2 миллисекунды дуги. При этом наблюдается характерное излучение Brγ, связанное с диском декреции (истечения вещества) Ве-звезды. Таким образом, HR 6819 является двойной звездной системой, которая не содержит черной дыры, а ее близость к Земле делает систему хорошей целью для исследования взаимодействия звезд и формирования Ве-звезд.

Александр Войтюк

Во время загрузки произошла ошибка.
 Астрономы опровергли открытие ближайшей к Земле черной дыры
Стоунхендж вновь назвали древним календарем
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»
>