Астрономы впервые получили снимки выбросов с поверхности нейтронной звезды
По словам ученых, такие выбросы материи происходят очень редко, каждый из них уникален.
По словам ученых, такие выбросы материи происходят очень редко, каждый из них уникален.
ТАСС, 2 марта. Европейские и американские астрономы впервые проследили за тем, как нейтронная звезда поглощает материю соседнего с ней светила, накапливает и затем выбрасывает ее в окружающий космос. Об этом в среду сообщила пресс-служба Саутгемптоновского университета (Великобритания) со ссылкой на статью в журнале Nature.
«Подобные выбросы материи происходят очень редко, каждый из них уникален по своим свойствам. В случае с другими светилами эти пучки материи оказывались закрыты от нас плотными скоплениями пыли и газа. Нейтронная звезда Swift J1858 оказалась исключением из этого правила, что позволило нам впервые всесторонне изучить эти выбросы», — заявил научный сотрудник Саутгемптоновского университета Ноэль Сегура, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Рентгеновские двойные звезды, так называемые микроквазары, представляют собой один из самых редких типов объектов в Млечном Пути и во всей Вселенной в целом. Они являются промежуточным продуктом эволюции двойных звездных систем, в которых присутствует одна крупная и короткоживущая звезда, а также менее крупное светило.
Когда более тяжелая звезда исчерпывает запасы водорода и превращается в сверхновую, на ее месте возникает нейтронная звезда или черная дыра. Этот объект сразу же начинает перетягивать на себя материю второго светила, что приводит к формированию облака из раскаленного газа вокруг черной дыры или нейтронной звезды, материя которого постепенно поглощается компактным объектом.
Сегура и его коллеги впервые проследили за тем, как происходят вспышки на поверхности двойных рентгеновских звезд, связанные с накоплением материи соседней звезды. Ученые совершили это открытие в рамках многолетних наблюдений за недавно открытым пульсаром Swift J1858, вращающейся нейтронной звездой, расположенной в созвездии Щита на расстоянии в 42 тысячи световых лет от Земли.
С момента обнаружения этого объекта в октябре 2018 года, на поверхности Swift J1858 произошло несколько мощных вспышек, порожденных выбросами материи с поверхности этой нейтронной звезды. Эти события привлекли внимание астрономов всего мира, начавших наблюдать за данным пульсаром при помощи орбитальной рентгеновской обсерватории Swift и ряда наземных оптических телескопов.
Последующие наблюдения за проявлениями активности Swift J1858 позволили ученым получить первые полноценные снимки подобных выбросов, а также детально изучить их структуру и механизмы формирования. В частности, астрономы обнаружили, что нейтронные звезды одновременно вырабатывают сразу два типа выбросов, которые заметно отличаются друг от друга температурой и свойствами.
Это открытие стало большим сюрпризом для исследователей, так как в прошлом ученые предполагали, что пульсары могут вырабатывать только горячие или холодные выбросы. Их одновременное присутствие в окрестностях Swift J1858, по мнению Сегуры и его коллег, говорит о наличии разных источников этих потоков материи, а также механизмов, отвечающих за их разгон.
Снимки этих выбросов, как надеются ученые, помогут астрономам-теоретикам понять, что заставляет нейтронные звезды выбрасывать часть поглощенной материи назад в космос, а также выяснить, какую роль эти выбросы играют в химической эволюции Вселенной.