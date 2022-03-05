Вильфанд предупредил о масштабном похолодании в ряде регионов РФ
Так, например, отрицательные аномалии температуры ожидаются на севере европейской части России, на Верхней Волге и на севере Урала. В пределах нормы климатический фон останется на юге.
Так, например, отрицательные аномалии температуры ожидаются на севере европейской части России, на Верхней Волге и на севере Урала. В пределах нормы климатический фон останется на юге.
Практически все регионы России к
«Похолодание затронет очень большую территорию. В выходные отрицательные аномалии температуры будут на севере европейской части России, на Верхней Волге и на севере Урала. С 7 марта к ним присоединится Центральный федеральный округ, весь Приволжский федеральный округ и значительная территория Сибири», — рассказал ТАСС Роман Вильфанд.
Он добавил, что похолодание ожидает Западную Сибирь и Красноярский край. Со вторника-среды соответствующий норме климатический фон будет только на юге РФ.