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10:23 (мск), источник: Life.ru

Вильфанд предупредил о масштабном похолодании в ряде регионов РФ

Так, например, отрицательные аномалии температуры ожидаются на севере европейской части России, на Верхней Волге и на севере Урала. В пределах нормы климатический фон останется на юге.

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Источник: Агентство «Москва»

Практически все регионы России к 7—8 марта будут затронуты масштабным похолоданием. Исключением станет лишь юг России, где температура достигнет уровня климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Похолодание затронет очень большую территорию. В выходные отрицательные аномалии температуры будут на севере европейской части России, на Верхней Волге и на севере Урала. С 7 марта к ним присоединится Центральный федеральный округ, весь Приволжский федеральный округ и значительная территория Сибири», — рассказал ТАСС Роман Вильфанд.

Он добавил, что похолодание ожидает Западную Сибирь и Красноярский край. Со вторника-среды соответствующий норме климатический фон будет только на юге РФ.

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