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05:40 (мск), источник: Газета.Ру

В Гидрометцентре предсказывают «ультраполярное вторжение»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в ряде регионов России прогнозируется резкое похолодание из-за «ультраполярного вторжения», сообщает РИА «Новости».

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Источник: Агентство «Москва»

«Синоптические процессы возвращают нас в зимнюю погоду, причем в глубоко зимнюю Существенное изменение погоды начнется 9 марта. Воздушные массы будут перемещаться по ультраполярной траектории (ультраполярное вторжение). Это означает, что на среднем уровне тропосферы воздушные массы будут перемещаться из самого холодного региона, с северо-востока (регион Таймыра, Карского моря и Новой земли). При этом у поверхности земли будет перемещаться антициклон», — заявил Вильфанд.

Волна похолодания начнется в Сибири, продолжится на Урале, оттуда достигнув северо-востока России, Москвы и Санкт-Петербурга. Позднее циклон доберется до Поволжья.

Данила Титоренко

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