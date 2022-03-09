История вещей: зонт
Как скрывался от солнца Робинзон Крузо, жители какой страны упорно сопротивлялись внедрению зонтов и как их называли на Руси — «Моя Планета» рассказывает о сложной судьбе этого полезного аксессуара.
Как скрывался от солнца Робинзон Крузо, жители какой страны упорно сопротивлялись внедрению зонтов и как их называли на Руси — «Моя Планета» рассказывает о сложной судьбе этого полезного аксессуара.
Зонт, этот незаменимый аксессуар, сопровождает человека больше 3000 лет. Он появился в XI веке до н. э. на Востоке: в Китае и Египте — и еще долго защищал не от дождя, а от солнца. Даже его название во многих языках связано именно с этой функцией.
Русский «зонтик» происходит от голландского zonnedeck: так моряки называли навес от солнца на корабле. Впрочем, существовало и исконно русское слово — «солнечник». «Для солнца» — так дословно переводится французское parasol. А вот английское umbrella заимствовано у римлян: зонт из натянутой на деревянный каркас кожи они называли umbraculum (от латинского umbra — «тень»). Кроме того, был и оригинальный вариант — «робинзон», появившийся с легкой руки Даниеля Дефо: в его знаменитой книге Робинзон Крузо соорудил себе зонт из козлиных шкур.
Сначала бамбуковые, а затем бумажные и шелковые, со временем зонты стали статусным аксессуаром. Чем больше зонтов, тем знатнее их счастливый обладатель — так считали в Индии.
В Европе зонт не являлся предметом первой необходимости, а когда появился в XVII веке, стал исключительно дамским аксессуаром. Изготавливали зонты из шелка, украшали лентами, бантами, кружевами и даже драгоценными камнями; ручки были костяными.
А вот жители Туманного Альбиона зонт не приняли, несмотря на свою откровенно паршивую погоду. Когда некто Джонас Хенвей, коммерсант и путешественник, впервые вышел на лондонские улицы с зонтом, его обсмеяли. Дальше — хуже: кличка «человек среднего рода» прилипла к новатору намертво. Ведь истинному джентльмену вполне достаточно плаща и шляпы, а уж если идет дождь «из кошек и собак», можно укрыться в кэбе. Владельцы экипажей свирепствовали, боясь потерять доход. Они забрасывали Хенвея камнями и грязью, а он отбивался от них зонтом — внушительный предмет весил почти 4 кг. Лишь 30 лет спустя, уже после смерти почтенного эсквайра, полезному аксессуару нашлось место в прихожей британцев. Первые английские зонты из промасленного шелка были не очень удобными: намокнув, они с трудом открывались и закрывались. Позже шелк заменили прочной водоотталкивающей тканью.
До России зонт добрался в XVIII веке: по одной версии, при Петре I, по другой — в конце столетия с французскими модными вещицами. Самыми популярными тогда были кружевные зонтики от солнца, позже русские умельцы разработали оригинальные конструкции — от овальных до квадратных.
За долгие века своего существования старый добрый зонтик пережил не одну метаморфозу: менялись формы, размеры и даже принцип работы. Во второй половине XIX века английский механик Сэмюел Фокс запатентовал складной зонт с металлическим каркасом и спицами, а почти сто лет спустя появились полуавтоматические и автоматические изделия.
Встроенный приемник связывается с метеостанцией, и на ручке загорается лампочка. Есть даже «нанозонт», высыхающий мгновенно — достаточно его просто встряхнуть.
Эволюция продолжается, количество версий множится, но бесхитростная конструкция: каркас с натянутой тканью — остается практически неизменной.