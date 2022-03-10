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16:15 (мск), источник: N + 1

Древесные кольца указали на две древние сверхмощные солнечные вспышки

Они произошли в 7176 и 5259 годах до нашей эры.

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Лиственница, обнаруженная на Ямале, образцы которой исследовались авторами статьи | Источник: Nicolas Brehm et al./Nature Communication, 2022

Группа ученых из девяти стран исследовала содержание углерода-14 в образцах древесных колец VIII и VI тысячелетий до нашей эры, происходящих из Европы, России и США, и выяснила, что в 7176 и 5259 годах до нашей эры произошли сверхмощные солнечные вспышки. Каждая из них привела к образованию в атмосфере Земли примерно 29 дополнительных килограмм радиоактивного углерода. Эти события оказались мощнее крупнейшей ранее известной вспышки, произошедшей в 774 году нашей эры. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communication.

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Крупные солнечные вспышки происходят достаточно регулярно. Некоторые из них способны вызывать на нашей планете сильные геомагнитные бури, способствовать появлению полярных сияний на более низких широтах и нарушать работу спутников, как это случилось недавно с 40 аппаратами Starlink. Так, самая мощная геомагнитная буря за всю историю наблюдений, зафиксированная в 1859 году, привела, в частности, к отказу телеграфных систем по всей Северной Америке и Европе, а северное сияние можно было наблюдать даже на широте Кубы. Сегодня последствия такого события были бы гораздо более разрушительны: по некоторым оценкам, ущерб для инфраструктуры США достигнул бы нескольких триллионов долларов.

В 2012 году японские ученые обнаружили гораздо более мощные солнечные вспышки, которые произошли в эпоху раннего Средневековья. С помощью ускорительной масс-спектрометрии они исследовали годичные кольца кедра, которые ранее были датированы с помощью дендрохронологии.

Оказалось, что в 774 и 993 годах произошли сверхмощные солнечные вспышки, которые привели к кратному увеличению количества радиоуглерода в атмосфере Земли.

Позднее еще один всплеск был зафиксирован в 660 году до нашей эры, о чем можно узнать в нашем материале «События Мияке».

Концентрации радиоуглерода в образцах годичных колец | Источник: Nicolas Brehm et al./Nature Communication, 2022

Лукас Вакер (Lukas Wacker) из Швейцарской высшей технической школы Цюриха совместно с коллегами из Австрии, Великобритании, Германии, России, США, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции исследовал содержание углерода-14 в годичных кольцах древних деревьев. Ученые сосредоточили свое внимание на датированных с помощью дендрохронологического анализа образцах древесины, которые охватывали два временных отрезка: 7200−7150 годы до нашей эры и середину LIII века до нашей эры. Эти периоды связаны с тем, что в первом случае гляциологи обнаружили аномальное содержание бериллия-10 и хлора-36 в ледовых колонках, а во втором — с противоречивыми датировками археологических материалов этого времени.

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Для анализа методом ускорительной масс-спектрометрии ученые отобрали образцы лиственницы, дуба, остистой сосны, которые были найдены в Альпийском регионе, Ирландии, России и США. В результате исследования они обнаружили в материалах из разных регионов, что в 7176 и 5259 годах до нашей эры произошли две сверхмощные солнечные вспышки. В первом случае это привело к дополнительному образованию в атмосфере Земли 28,7±0,9 килограмма радиоактивного углерода, а во втором — 29,2±0,9 килограмма. Это превышает мощность вспышки, произошедшей в 774 году, когда дополнительно образовалось около 26,2±1 килограмма углерода-14.

Ученые отметили, что растущее количество открытий сверхмощных солнечных вспышек, оказавших влияние на Землю в эпоху голоцена, то есть за последние примерно 12 тысяч лет, не позволяет больше считать их крайне редкими событиями. Анализ данных, охватывающих последовательности в общей сложности за 2030 лет, показывает, что сверхмощные вспышки поражали Землю каждые 400−2400 лет. Исследователи заключили, что подобные события, если бы они произошли сегодня, оказали бы катастрофическое влияние на авиацию, спутники и телекоммуникационные системы.

Недавно события Мияке позволили археологам уточнить время, когда викинги оказались в Северной Америке. Так, анализ 127 образцов древесины, найденных на острове Ньюфаундленд, показал, что скандинавы присутствовали там в 1021 году.

Михаил Подрезов

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