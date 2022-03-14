Астрономы в пятый раз отследили падение астероида на Землю
Он упал в Норвежское море.
Он упал в Норвежское море.
Астрономы открыли при помощи наземных телескопов астероид 2022 EB5, который стал пятым подобным телом, движение которого отслеживалось до падения на Землю. По расчетам, падение несгоревших фрагментов небесного тела произошло в ночь с 11 на 12 марта в Норвежское море и не нанесло никакого ущерба, сообщается в твиттере астронома Питера Брауна (Peter Brown).
До недавнего времени было известно лишь четыре случая открытия и отслеживания околоземных астероидов перед тем, как они вошли в атмосферу Земли и достигли ее поверхности. Впервые это произошло в октябре 2008 года, тогда 4,1-метровый астероид 2008 TC3 был обнаружен за 19 часов до того, как взорвался над Нубийской пустыней. Затем последовали еще три открытия — 2014 AA, 2018 LA и 2019 MO. Все они были небольшими астероидами, которые в результате не нанесли никакого ущерба людям.
2022 EB5 стал пятым астероидом, движение которого отслеживалось до падения на Землю. Он был открыт астрономом Кристианом Сарнецки (Krisztián Sárneczky) 11 марта 2022 года при помощи 60-сантиметрового телескопа системы Шмидта наблюдательной станции Пискештете Обсерватории Конкоя примерно за два часа до вхождения в атмосферу Земли, которое произошло над Северным Ледовитым океаном. По расчетам несгоревшие в атмосфере фрагменты небесного тела упали в 23:40 по Гринвичу в Норвежское море к юго-западу от острова Ян-Майен.
Астероид был отнесен учеными к семейству Аполлонов. Данные с наземных инфразвуковых станций в Исландии и Гренландии помогли оценить его диаметр, который составил 3−4 метра, скорость движения, которая составила 15 километров в секунду, а также мощность взрыва, которая оказалась равной примерно 2−3 килотонны в тротиловом эквиваленте.
Александр Войтюк