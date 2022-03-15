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15:58 (мск), источник: Аргументы и факты

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый апрель

Более теплая погода, чем обычно, ожидается на большей части страны.

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Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в апреле на большей части России ожидается выше климатической нормы, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Согласно прогнозам, в Москве по ночам преимущественно будет от 1 до 6 градусов тепла, днем — плюс 9−14 градусов. Возможны похолодания, когда ночные температуры упадут до минус пяти градусов. Количество осадков окажется в пределах нормы — около 44 мм, что немногим больше, чем в марте.

В северо-западных регионах в апреле будет чуть холоднее: ночью около нуля, днем — от 6 до 11 градусов тепла. В центре европейской части России, в Поволжье, в Коми, а также в Вологодской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии среднесуточные температуры будут примерно на один градус выше нормы.

В Краснодарском крае и регионах Северного Кавказа во втором весеннем месяце дневные температуры превысят 20 градусов тепла.

Кроме того, температуру теплее обычного синоптики ожидают на Урале, в Забайкальском крае, Амурской области и на юге Якутии. А вот на северо-западе Якутии и на востоке Таймыра будет холоднее, добавила эксперт.

Напомним, сегодня в Москве ожидается переменная облачность и до двух градусов тепла.

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