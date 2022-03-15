В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый апрель
Более теплая погода, чем обычно, ожидается на большей части страны.
Более теплая погода, чем обычно, ожидается на большей части страны.
Температура воздуха в апреле на большей части России ожидается выше климатической нормы, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Согласно прогнозам, в Москве по ночам преимущественно будет от 1 до 6 градусов тепла, днем — плюс 9−14 градусов. Возможны похолодания, когда ночные температуры упадут до минус пяти градусов. Количество осадков окажется в пределах нормы — около 44 мм, что немногим больше, чем в марте.
В северо-западных регионах в апреле будет чуть холоднее: ночью около нуля, днем — от 6 до 11 градусов тепла. В центре европейской части России, в Поволжье, в Коми, а также в Вологодской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии среднесуточные температуры будут примерно на один градус выше нормы.
В Краснодарском крае и регионах Северного Кавказа во втором весеннем месяце дневные температуры превысят 20 градусов тепла.
Напомним, сегодня в Москве ожидается переменная облачность и до двух градусов тепла.