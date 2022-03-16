Марсианский грунт оказался прочнее лунного реголита
Данные были получены китайским марсоходом «Чжужун».
Данные были получены китайским марсоходом «Чжужун».
Команда первого китайского марсохода «Чжужун» опубликовала результаты анализа данных, собранных за первые 60 солов его работы на Равнине Утопия. Оказалось, что грунт в месте высадки гораздо более прочный, чем лунный реголит, а также достаточно липкий. Кроме того, ученые определили, что рельеф местности в районе высадки сформирован за счет физического и химического выветривания горных пород, в том числе с участием воды. Статья опубликована в журнале Nature Geoscience.
«Чжужун» был доставлен на Равнину Утопия на Марсе в мае прошлого года в рамках миссии «Тяньвэнь-1», которая также включает в себя орбитальный аппарат-ретранслятор и посадочную платформу.
Он уже закончил основную научную программу, рассчитанную на 90 солов (марсианские сутки), и перешел к расширенной, проехав за это время более 1,5 тысяч метров по Марсу.
Группа планетологов во главе с Лянем Дином (Liang Ding) из Харбинского политехнического университета опубликовала предварительные результаты анализа научных данных о структуре поверхности в районе высадки марсохода за первые 60 солов совместной работы «Чжужуна» и орбитального аппарата «Тяньвэнь-1». За это время ровер проехал 450,9 метров.
Место посадки находится в низменности, возрастом примерно 3,32−3,36 миллиарда лет, что соответствует позднегесперийскому периоду. В регионе есть сотни наложенных друг на друга небольших кратеров, складчатых хребтов и узких грабенов, также присутствуют эоловые гряды, представляющие собой, в основном, поперечные эоловые хребты, указывающие на северо-восточное направление местных ветров.
На поверхности области мало крупных валунов, наблюдаются небольшие камешки, а коренные породы полускрыты песком. Морфология скал и кратеров на снимках, сделанных «Чжужуном», указывает как на процессы физического выветривания (ударное распыление при падении метеоритов, эрозия за счет ветра и песка и выветривание при замораживании-оттаивании пород), так и на возможное взаимодействие пород с водой и растворенными в ней солями, что приводило к химическому выветриванию.
Ученые также смогли оценить механические свойства грунта в месте высадки ровера. Он демонстрирует высокую несущую способность и сцепление с колесами, которые выше, чем в случае лунного реголита в месте посадки лунохода «Юйту-2».
Эквивалентная жесткость грунта оценивается в диапазоне от 1390 до 5872 килопаскалей на метр, а угол внутреннего трения составляет от 21 до 34 градусов при сцеплении от 1,5 до 6 килопаскалей. Высокое сцепление грунта приводит к его налипанию на колеса ровера, при этом угол внутреннего трения меньше, чем в случае посадочных площадок миссий «Викинг-2», InSight, «Феникс» и Mars Pathfinder.
Александр Войтюк