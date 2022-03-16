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11:48 (мск), источник: N + 1

На арктическом шельфе обнаружили таяние подводной многолетней мерзлоты

Ученые провели первую полноценную бариметрическую съемку шельфа моря Бофорта.

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Источник: Charles K. Paull et al./PNAS, 2022

С 2010 по 2019 годы слой подводной многолетней мерзлоты на шельфе моря Бофорта Канады стал тоньше в среднем на девять метров. Многократная батиметрическая съемка позволила обнаружить морфологические изменения в структуре берега и прилегающего дна — сточенные хребты, ложбины и котловины. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В Арктике наблюдается более интенсивное потепление, чем в среднем по планете, и к концу XXI века ожидается его усиление.

Одним из следствий такого неравномерного изменения климата стала стремительная деградация многолетней мерзлоты на суше. Ее сезонно талый слой увеличивается с каждым годом, подвергая риску разрушения инфраструктуру целых городов в Арктике и приводя к выбросам термогенного метана (подробнее об этом можно прочитать в нашем материале «Взрывная мерзлота»). На этом фоне мало изученными остаются изменения подводной многолетней мерзлоты, которая залегает на арктическом шельфе — доступ для исследования к ней затруднен.

Ученые под руководством Чарльза Полла (Charles K. Paull) из Калифорнийского университета в Беркли исследовали подводную мерзлоту на шельфе моря Бофорта в Канаде. С 2010 по 2019 годы они проводили батиметрическую съемку многолучевым гидролокатором Kongsberg EM302 с разрешением 0,15 метра по вертикали и 0,87 квадратных метра площади дна по горизонтали.

Многократное картографирование выявило быстрое морфологическое изменение шельфа — потери объема подводных склонов, появлений ложбин и уступов в береге, стачивание его хребтов.

Наиболее заметным свидетельством деградации подводной мерзлоты на исследованных участках стало образование котловины овальной формы глубиной до 29 метров, длиной около 225 метров, и шириной 95 метров — за счет нее склон потерял объем около 290 тысяч кубических метров.

В стенке берега также появилось углубление длиной около 500 метров и шириной порядка 100 метров — подводный залив. Всего за 10 лет в шельфе было выявлено 28 участков с потерей объема, а средняя потеря толщины подводной мерзлоты (от ее идеализированного слоя) составила девять метров.

Подводная мерзлота — не единственное темное пятно в схеме углеродного цикла на Земле. Так, недавно ученые обнаружили ежегодные промышленные утечки метана размером в восемь миллионов тонн. Они происходят в местах добычи и транспортировки нефти и газа, ведения сельского хозяйства, сжигания угля и управления отходами и приходятся преимущественно на Россию, Туркменистан, США, Ближний Восток и Алжир.

Марина Попова

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На арктическом шельфе обнаружили таяние подводной многолетней мерзлоты
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