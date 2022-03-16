На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение
Корреспондент ТАСС сообщает, что в Токио в домах сильно раскачиваются стены, есть угроза цунами.
Корреспондент ТАСС сообщает, что в Токио в домах сильно раскачиваются стены, есть угроза цунами.
Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Японии, есть угроза цунами, заявляют метеорологи. Колебания в Токио после землетрясения на северо-востоке Японии продолжаются больше минуты.
Объявлена угроза цунами высотой около метра. Предупреждение о цунами затрагивает две префектуры Японии — Мияги и Фукусима, отмечают сейсмологи. Первые волны цунами достигнут северо-восточного побережья Японии через 10−15 минут.
В Токио в домах сильно раскачиваются стены после мощного землетрясения, передает корреспондент ТАСС.
Магнитуда землетрясения на северо-востоке Японии составила 7,3, отметили сейсмологи. Жителей северо-восточного побережья Японии призывают не приближаться к береговой линии.
Специалисты проверяют, нет ли нештатных ситуаций на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» после землетрясения.
По крайней мере в одном городе префектуры Фукусима после землетрясения произошел сбой в подаче электроэнергии, сообщает Kyodo.