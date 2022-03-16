Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полценыХорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
18:18 (мск), источник: ТАСС

На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение

Корреспондент ТАСС сообщает, что в Токио в домах сильно раскачиваются стены, есть угроза цунами.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Японии, есть угроза цунами, заявляют метеорологи. Колебания в Токио после землетрясения на северо-востоке Японии продолжаются больше минуты.

Объявлена угроза цунами высотой около метра. Предупреждение о цунами затрагивает две префектуры Японии — Мияги и Фукусима, отмечают сейсмологи. Первые волны цунами достигнут северо-восточного побережья Японии через 10−15 минут.

В Токио в домах сильно раскачиваются стены после мощного землетрясения, передает корреспондент ТАСС.

Магнитуда землетрясения на северо-востоке Японии составила 7,3, отметили сейсмологи. Жителей северо-восточного побережья Японии призывают не приближаться к береговой линии.

Специалисты проверяют, нет ли нештатных ситуаций на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» после землетрясения.

По крайней мере в одном городе префектуры Фукусима после землетрясения произошел сбой в подаче электроэнергии, сообщает Kyodo.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Военная операция на Украине. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Хроника
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»
>