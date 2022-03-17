Отморозить уши. Почему не стоит слишком рано снимать зимнюю одежду?
Всплеск весенней заболеваемости связан в том числе и со слишком ранним отказом от теплой одежды и шапок, говорят врачи.
Всплеск весенней заболеваемости связан в том числе и со слишком ранним отказом от теплой одежды и шапок, говорят врачи.
"Независимо от того, какой будет климатическая весна — поздняя или ранняя, принцип тут действует один.
Как только начинает пригревать солнце, даже при минусовой температуре, так и тянет снять с себя тяжелые куртки и обувь. Ведь в зимних куртках и сапогах мы ходим полгода — примерно с середины октября, когда приходят первые заморозки. Однако такая торопливость в переодевании не проходит бесследно.
Весенняя вспышка в некотором смысле обусловлена и тем, что люди торопятся скинуть с себя надоевшую одежду", — говорит Владимир Зайцев.
Как отмечает оториноларинголог, это в первую очередь актуально для подростков. Ведь дети, начиная со средней школы, уже торопятся выражать себя, в том числе и посредством одежды.
На фоне раннего переодевания начинаются проблемы с ЛОР-органами. «Переохлаждается задняя стенка глотки, небные миндалины, они провоцируют фарингиты или тонзиллофарингиты. Также могут проявиться риносинуситы, развиваются проблемы с носовым дыханием, ведь нижние носовые раковины не выдерживают такой холодовой нагрузки. В результате по факту вроде бы солнышко светит, на самом деле — еще минус», — поясняет специалист.
Переохлаждается носоглотка, обостряются аденоидные вегетации, возникает острый аденоидит. Если переохлаждаются слуховые трубы, развивается евстахеит, то есть воспаление слуховой трубы. «Может развиться и экссудативный острый отит, когда скапливается жидкость в среднем ухе, которая трудно оттуда выходит», — рассказывает оториноларинголог Зайцев.
Негативно на состоянии человека сказывается и мода носить подвернутые штаны так, чтобы оголялись щиколотки. Для лета это вполне нормально, а вот ранней весной чревато болезнями. «Завернутые штаны и тонкая подошва выхолаживают, все это провоцирует заболевания, указанные выше», — говорит Владимир Зайцев.
ЛОР-врач советует в переходный климатический период одеваться строго по погоде, обязательно мониторить ее перед выходом на улицу. «Несмотря на то, что психологически мы уже готовы переодеться, не нужно торопиться. Не лишним будет брать с собой два комплекта шапок. Например, утром потеплее головной убор. Днем разогревает, можно менять на кепку или более легкую шапку, вечером, когда человек снова возвращается с работы, опять холодно, надевает теплую шапку. Ничего такого в этом нет», — рассказывает Владимир Зайцев.
Она может привести к осложнению имеющихся хронических заболеваний — хронического тонзиллита, воспаления носоглотки и других. А если таких нет, то к вспышке нового, отмечает оториноларинголог.
Как отмечает Владимир Зайцев, тут важно трезво оценивать ситуацию. Ведь нередки ситуации, когда человек уверен, что выбегает и проведет на улице не больше 5 минут. Например, ему нужно лишь 5 минут, чтобы добежать до метро, от него столько же до конечной точки маршрута. «Это так не работает, может быть, только в теории. На самом деле приходится и транспорт чуть дольше ждать — когда-то температура может опуститься ниже ожидаемых значений», — рассказывает Владимир Зайцев.
К тому же не исключены ситуации, когда вы выходите на 5 минут, а вам предлагают прогуляться. И отказать неловко, и вот вы уже на улице без шапки и в легкой одежде находитесь дольше запланированного.
Бывает, что люди идут вдвоем или компанией и разговаривают эмоционально. Тут растут риски фаринголарингита, а иногда и трахеита.
Кстати, как говорит ЛОР Зайцев, капюшон спасением не станет. «Ветер дует, и воздух холодный задувает внутрь капюшона и тоже все выхолаживает. Капюшон в принципе — это история от дождя, а не на замену шапки. Если очень холодно, то его можно надевать на шапку и никак иначе, а вот подменять одно другим не стоит», — поясняет Владимир Зайцев.
Про шарфы тоже забывать еще нельзя, отмечает оториноларинголог. «Конечно, речь не идет про то, что нужно носить какие-то толстые, но есть и достаточно легкие модели, например, кашне. Шею следует тщательно прикрывать», — предупреждает Владимир Зайцев.
Так что ранней весной стоит помнить, что снега еще очень много, тает он медленно, все вокруг еще холодное, асфальт подморожен, почва тоже холодная, а солнце очень-очень обманчиво. И чтобы не стать пациентом ЛОР-врача, есть смысл поберечь себя и обращать внимание на погоду вокруг, резюмирует Владимир Зайцев.