С дом и выше: самые большие волны в мире
Высокие, опасные и страшно красивые. Волны-рекордсмены.
Высокие, опасные и страшно красивые. Волны-рекордсмены.
Высота самой большой волны в мире — 524 м, как 17 девятиэтажных домов. Она была зарегистрирована в 1958 году в заливе Литуйя на Аляске и была вызвана восьмибалльным землетрясением, в результате которого с гор в воду сошел гигантский оползень. Следы разрушений, оставленные цунами, до сих пор видны из космоса. А в статье «Цунами, изменившие мир» мы рассказали о других подобных случаях.
Еще они появляются после прохождения судна или падения в воду какого-либо предмета. На их высоту влияет притяжение Луны, Солнца и природные явления: землетрясение, извержение подводного вулкана, сход оползня, как уже говорилось выше. К слову, на Аляске было еще одно серьезное землетрясение. Тогда, в 1964 году, в результате землетрясения и цунами высота волн достигла 67 м.
Особый вид составляют волны-убийцы — гигантские одиночные волны высотой 20−30 м или даже более. Такие волны не раз становились причиной гибели судов и людей. Считается, что именно они навсегда скрыли от человечества следы существования Атлантиды.
Долгое время волны-убийцы считались вымыслом. Ученые и сейчас не знают, как они возникают, так как обычно это происходит в ясную погоду, а выросшая ниоткуда гигантская водяная стена исчезает так же быстро, как и появилась. Есть версия, что причина в смене направления нескольких течений — сталкиваясь, они рождают гигантскую волну. Кстати, именно поэтому, если вы видите на море «клеточку», ни в коем случае не купайтесь там.
С октября по май серфингисты со всего мира устремляются в Португалию, в Назаре, где наблюдаются самые большие приливные волны в мире. Официальная высота самой большой волны — 24,38 м. Рекорд был зарегистрирован в 2017 году. Позднее заявлялось о волнах 30 м, как девятиэтажный дом, но высоту официально не подтвердили.
Ответ, почему в Назаре самые большие приливные волны, на самом деле заключается в местоположении. По дну Атлантического океана в этом районе проходит самое большое в Европе подводное ущелье — каньон Назаре. На мелководье волны постепенно замедляют свой бег, но над каньоном продолжают двигаться с прежней скоростью, и на выходе быстрая волна нагоняет медленную, как бы выталкивая ее на берег. Поэтому здесь наблюдается самая большая высота приливной волны в мире.
Волна Джоус, также известная как Пеахи, занимает второе место в рейтинге самых высоких волн в мире. Ее высота достигает 24 м, а образуется она в Тихом океане, вблизи острова Мауи Гавайского архипелага.
Лучшее время для серфинга — с начала ноября до конца марта, когда в северной части Тихого океана возникают штормы. Часть волны, проходя над гребнем подводного хребта, замедляется и как бы преломляется, поднимаясь вверх.
Одни из самых больших волн в океане наблюдаются в районе австралийского островного штата Тасмания. Рельеф дна представляет собой гранитную плиту, по которой вода скользит с легкостью, а после выплескивает накопившуюся энергию на риф.
На юго-восточном побережье Тасмании расположено место, которое рискуют посетить немногие серфингисты, — Шипстерн-Блафф. Опасность представляют не только волны высотой до 10 м, но и скалистый берег. А в 2012 году на юге острова была зафиксирована самая высокая волна — 22,03 м.
Волны Маверикс известны всем, кто смотрел фильм «Покорители волн». Образуются они в 3 км от берега, возле гавани Пиллар-Пойнт. После сильного зимнего шторма в северной части Тихого океана их высота может достигать 20 м.
Причиной появления столь больших волн является необычный подводный рельеф: на расстоянии 1,5 км от берега риф имеет углубления, которые, будто насос, подкачивают волну дополнительным объемом воды.
Расположен на Атлантическом побережье Северной Америки и известен гигантскими волнами: самая большая высота приливной волны может достигать 18 м — это примерно как высота пятиэтажного дома. Широкий у основания залив к берегу сужается, и вода оказывается стесненной. Как следствие, ее уровень повышается, и образуются огромные волны.
Гигантские волны возникают на северном побережье с сентября по апрель, в период зимних штормовых ветров. Так, на пляже Ваймэй-Бэй высокие валы образуются, когда волны ломаются на гребне подводного рифа. Как правило, это происходит пять-шесть раз в год. Место упоминается в песне Surfin' USA группы Beach Boys. А еще здесь снимали сериал «Остаться в живых».
Обычно волны на Таити достигают 2−3 м, но иногда поднимаются до 7 м и считаются одними из самых опасных волн в мире. Мелководный коралловый рельеф способствует тому, что вода как бы отсасывается, и в итоге волна не «встает», а «уходит» из-под ног. С 2000-х годов в районе зарегистрировано шесть смертей профессиональных серферов.