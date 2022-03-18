Самые большие леса на Земле
Леса — одна из важнейших экосистем на Земле. Они покрывают почти треть суши, выделяют в атмосферу кислород и поглощают углекислый газ, помогая поддерживать жизнь на планете и защищая ее от климатических потрясений.
Леса — одна из важнейших экосистем на Земле. Они покрывают почти треть суши, выделяют в атмосферу кислород и поглощают углекислый газ, помогая поддерживать жизнь на планете и защищая ее от климатических потрясений.
Какой лес простирается по территории девяти стран, где водится самый маленький в мире олень и что осталось от древнейшего лесного массива Европы? Интересные факты о зеленых легких планеты.
Площадь: 5,5 млн км2.
Страны: Бразилия, Колумбия, Боливия, Французская Гвиана, Суринам, Перу, Эквадор, Венесуэла, Гайана.
Самую большую территорию занимают леса, растущие в тропиках, а самый большой лес на земле протянулся вдоль реки Амазонки, превосходя несколько стран по площади — например, Перу, Колумбию, Боливию и Венесуэлу вместе взятые. 5,5 млн км2 его территории — это половина всех тропических лесов планеты. Теплые и влажные джунгли поражают биоразнообразием. Только деревьев здесь насчитывается 16 000 видов, и каждые два дня ученые открывают в самой большой зоне лесов новые виды животных и растений. Но площадь амазонской сельвы неуклонно сокращается — ее вырубают, освобождая земли под пастбища и поля.
Площадь: 3,9 млн км2.
Страна: Россия (Красноярский край, Иркутская область, Якутия).
Второй по величине лес в мире покрывает огромную территорию в бассейнах главных сибирских рек — Лены и Енисея, простираясь на 1600 км с севера на юг. Климат здесь суровый: зимой температура опускается до −60 °C, летом поднимается до +40 °C. В тайге преобладают лиственницы, встречаются также ели и сосны, пихты и кедры. Местные обитатели — бурые медведи и волки, лисы и песцы, соболи и росомахи, а из кошачьих в сибирской тайге прижилась только рысь.
Площадь: 1 млн км2.
Страны: Демократическая Республика Конго, Габон, Камерун, Конго, Центральноафриканская Республика.
В топ-10 самых больших лесов на земле входит и гигантский лес, две трети которого приходится на Демократическую Республику Конго — крупнейшую страну Африканского континента. Вся площадь самого большого леса Африки так плотно покрыта растительностью, что сквозь нее проникает лишь 1% солнечного света. В этих густых зарослях обитают 12 000 видов животных, и 1000 из них встречаются только на берегах реки Конго: это дриадовая мартышка, окапи, водяная циветта и карликовый шимпанзе бонобо.
Площадь: 250 000 км2.
Страны: Чили, Аргентина.
На западном побережье Южной Америки шумит большой лес, по площади превосходящий Великобританию. Здесь растут устойчивые к влажному и прохладному климату виды: вечнозеленая лума, 60-метровые фицройи и араукарии, лапажерия с ярко-розовыми цветами — национальный цветок Чили. В Вальдивских лесах водятся удивительные животные, которых не встретишь на других континентах, — реликтовый сумчатый опоссум колоколо, самый маленький в мире олень пуду, пестрая чилийская кошка кодкод.
Площадь: 69 000 км2.
Страна: США (Аляска).
Какой самый большой лес в США? Это звание носит дождевой лес Тонгасс на юго-востоке Аляски. Он охватывает свыше 1000 островов архипелага Александра, подступая к безжизненным скалам и ледникам Берегового хребта. В первозданном лесу растут редкие кедры и ели, бродят бурые медведи, гнездятся белоголовые орланы — живые символы региона. Несмотря на труднодоступность этих заповедных мест, ежегодно их посещает около миллиона человек — по лесам проложены сотни туристических троп.
Площадь: 25 000 км2.
Страна: Индонезия.
Часть крупнейшего индонезийского острова Суматра покрыта влажными тропическими лесами. Когда-то они тянулись вдоль побережья, но из-за вырубки сместились в гористую местность. В непроходимых зарослях гигантских фикусов, лиан, пальм и папоротников водятся тигры и носороги, буйволы и обезьяны, крупные змеи и около 600 видов птиц. Такое биоразнообразие позволило включить большие леса Суматры в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Площадь: 16 000 км2.
Страна: Германия.
Шварцвальд, или «черный лес», покрывает горный массив на юго-западе Германии, а своим названием он обязан дремучим зарослям хвойных и буковых деревьев. Здесь сумрачно, туманно и прохладно, много горных ручьев и озер. Мягкий климат, насыщенный фитонцидами воздух и минеральные источники привлекают в Шварцвальд тысячи отдыхающих. В этом регионе расположен популярный европейский курорт Баден-Баден.
Площадь: 10 000 км2.
Страны: Индия, Бангладеш.
Крупнейший мангровый лес на планете обосновался в дельте Ганга. Каждые два-три дня его заливают океанские приливы, а вся прибрежная территория пронизана сетью каналов и разделена на сотни островков, поросших вечнозелеными лиственными лесами. Их населяют сотни видов птиц, крабы и креветки, змеи и огромные гребнистые крокодилы. Царь мангрового леса — бенгальский тигр, находящийся под угрозой исчезновения.
Площадь: 3000 км2.
Страны: Белоруссия, Польша.
Это самый большой сохранившийся фрагмент реликтового лесного массива, когда-то покрывавшего всю Европу. Впервые Беловежская пуща упоминается в летописях более 1000 лет назад. В смешанном лесу преобладают сосны, но встречаются и лиственные деревья — например, 300-летние ясени и 600-летние дубы. Символ Беловежской пущи — зубр: здесь обитает самая большая в мире популяция этих редких животных.
Площадь: 2500 км2.
Страна: Китай.
Список десяти самых больших лесов земли замыкает влажный тропический лес Сишуаньбаньна на юге Китая. В зарослях буйной растительности водятся слоны и леопарды, обезьяны и попугаи. Но больше всего местные жители ценят павлинов — народ дай считает их своим талисманом и строит дома, по форме напоминающие павлиний хвост. В лесу создан заповедник, открытый для туристов: в джунглях проложены тропинки, через ущелья переброшены мосты.