Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полцены Хорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
12Весенний фестиваль Холи в Индии
8Названа «Мисс мира-2021»
00:15 (мск), источник: ТАСС

В Северном полушарии Земли наступила астрономическая весна

20 марта называют Днем весеннего равноденствия.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 47% 759 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: AFP 2022

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. День весеннего равноденствия 20 марта станет началом астрономической весны в Северном полушарии Земли. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«20 марта в 18:33 по московскому времени Солнце пересечет небесный экватор. В Cеверном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном — осень. Этот день называют Днем весеннего равноденствия», — сказали ТАСС в пресс-службе планетария.

Помимо весеннего существует осеннее равноденствие, которое наблюдается в сентябре. Солнце в дни равноденствий восходит точно на востоке, а заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом. Именно поэтому продолжительность дня и ночи на всей планете одинакова.

«Продолжительность дня за месяц быстро увеличивается от 10 часов 45 минут до 13 часов 04 минут на широте Москвы [к концу марта]. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов», — также уточнили астрономы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Военная операция на Украине. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Хроника
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»
>