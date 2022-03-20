В Северном полушарии Земли наступила астрономическая весна
20 марта называют Днем весеннего равноденствия.
20 марта называют Днем весеннего равноденствия.
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. День весеннего равноденствия 20 марта станет началом астрономической весны в Северном полушарии Земли. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.
«20 марта в 18:33 по московскому времени Солнце пересечет небесный экватор. В Cеверном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном — осень. Этот день называют Днем весеннего равноденствия», — сказали ТАСС в пресс-службе планетария.
Помимо весеннего существует осеннее равноденствие, которое наблюдается в сентябре. Солнце в дни равноденствий восходит точно на востоке, а заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом. Именно поэтому продолжительность дня и ночи на всей планете одинакова.
«Продолжительность дня за месяц быстро увеличивается от 10 часов 45 минут до 13 часов 04 минут на широте Москвы [к концу марта]. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов», — также уточнили астрономы.