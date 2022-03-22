Самые необычные осадки
Что кроме привычного дождя, снега и града падало с неба в XXI веке.
Что кроме привычного дождя, снега и града падало с неба в XXI веке.
Люди разных стран и раньше сообщали о необычных дождях: с небес лилась цветная вода или вовсе падали неожиданные предметы и даже животные. Такие истории можно было бы счесть фантазией, но подобные сообщения продолжают поступать и в наши дни.
Например, в Австралии прошел дождь из пауков. И теперь ученые знают, как это объяснить. Считается, что мощный поток ветра поднимает и уносит животных из привычной среды на большие расстояния. Мы расскажем о десяти самых необычных дождях новейшего времени, которые получили огласку в СМИ и имеют свидетелей.
Все мечтают о денежном дожде, и это действительно иногда случается. 17 июня 1940 года в Нижегородской области близ села Мещеры с неба посыпались серебряные и золотые монеты
В 2005 году в Сербии, в деревне Каджа Джановик, с неба сыпались лягушки. «Тысячи лягушек обрушились на нас вместе с дождем», — рассказывал тогда местный житель Александр Сайрик. Его соседи свидетельствовали об огромном сером облаке и гадали: не могли ли рептилии выпасть из какого-нибудь взорвавшегося самолета?
У эколога Славица Игнатовича нашлось простое объяснение:
Сильный вихрь затянул лягушек у озера или другого водоема где-то далеко и принес их сюда, где они и упали во время дождя. Это редкое, но известное науке явление.
В 2009 году сообщалось о ливне из лягушек в Японии в нескольких городах префектуры Исикава. В 2010-м лягушачий дождь выпадал в городе Ракоцзифалва в Хорватии.
В 2011 году жители английского города Ковентри жаловались на яблочный дождь — с неба сыпались сотни фруктов. «Это было столь неожиданно и непонятно, что все просто оцепенели», — говорил один из очевидцев событий. К счастью, никто не пострадал, хотя многие автомобили были сильно побиты. Метеорологи сочли виновником ураганный ветер. Некоторые британцы разглядели среди яблок также морковь и кочаны капусты.
В индийском штате Керала в 2001 году прошел кроваво-красный дождь. Он лился два месяца. Жители были напуганы и видели в цветном дожде нехороший знак.
В 2012 году кровавый дождь выпадал и на Шри-Ланке. Ученые отмечают, что красные дожди возникают также в зонах повышенной кислотности или из-за пылевых бурь.
Цветные осадки — хоть и редкое, но не небывалое явление. В феврале 2015 года в Саратовской области выпадал оранжевый снег: оказалось, что циклон, пришедший из Северной Африки, притащил с собой частицы песка из пустыни. В 2006 году в Колорадо выпадал розовый снег, очевидцы утверждают, что он пах арбузом.
Падающие замертво с неба птицы — это, конечно, менее удивительно, чем морские обитатели, но все зависит от масштабов такого «дождя». В Арканзасе в новогоднюю ночь на 2011 год с неба упали тысячи черных дроздов. Их было особенно много в городе Биб. Орнитологи, исследовавшие трупы птиц в лабораториях, диагностировали у дроздов телесные повреждения — они погибли от удара, но не о землю, а как будто столкнувшись с какими-то предметами.
Ученые пришли к выводу, что во всем виноваты новогодние петарды и фейерверки. Высказывалась и другая версия: о том, что птицы попали в грозовую тучу и сбились с пути, а так как у них плохое зрение, то они стали наталкиваться на дома, деревья и падали, скончавшись от полученных травм. Спустя несколько дней дождь из мертвых галок, ворон и сорок обрушился на шведский город Фальчёпинг — жители нашли тогда 10 тысяч погибших птиц.
В 2011 году сообщалось о падении дождевых червяков в Шотландии. Они обрушились с неба на стадион одной из школ, где как раз шло занятие по физкультуре. Учитель Дэвид Крайтон вынужден был прервать урок и отправить детей в укрытие. Потом педагог с учениками еще долго собирали червей, чтобы показать их коллегам и ученым: всего он нашел 120 червей в радиусе 92 м.
В 2007 году о падении с неба клубка копошащихся червей заявляла также Элеонора Бил, сотрудник полиции из Дженнингса, США.
Рыбий ливень в Гондурасе происходит ежегодно примерно в одно время: в период с мая по июль. И примерно в одном и том же месте: недалеко от города Йоро. С неба падают сардины, которых с удовольствием собирают местные жители. Как утверждают очевидцы, явление начинается в пять-шесть вечера: над землей нависает черная туча, гремит гром, сверкают молнии, лужи наполняются рыбой.
Этот феномен описывался еще в гондурасском фольклоре: «Там, где рыбный дождь пройдет как небесное чудо», — поется в старинной песне. Факт рыбных дождей подтверждали христианские миссионеры в начале XVIII века и ученый Александр фон Гумбольдт. Жители считают сардинный дождь чудом, которое вымолил для них испанский миссионер-католик Хосе Мануэль Субиран в середине XIX века. У ученых же свое объяснение: сильные ветры и смерчи приносят рыбу из Атлантического океана. С 1998 года в Йоро проводится ежегодный Фестиваль рыбного дождя.
Отдельные случаи осадков из морепродуктов происходят и в других частях света. В мае 2014 года в Шри-Ланке прошел рыбный дождь: жители собрали 50 кг улова, двумя годами ранее здесь же выпал ливень из креветок. О рыбных дождях сообщали и австралийцы, и греки, и британцы, и крестьяне с юга Эфиопии: они пришли в ужас, когда во время полевых работ «небеса разверзлись» и оттуда посыпалась полуживая, бьющаяся в конвульсиях рыба.
Торнадо, смерчи и ураганы приносят людям массу сюрпризов: мячи от гольфа, гвозди, резиновые галоши, мраморные шарики