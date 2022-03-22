Новый рекорд тепла для Антарктиды в марте побил предыдущий на 15 градусов
Он на 40 градусов теплее средней многолетней температуры в этом месте.
Он на 40 градусов теплее средней многолетней температуры в этом месте.
На станции Восток зафиксирована самая высокая температура марта для самой холодной точки Антарктиды — минус 17,7 градуса Цельсия.
Об этом говорится в пресс-релизе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, поступившем в редакцию N + 1.
Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) с 1920 проводит исследования климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове полярных областей Земли. За это время сотрудники института совершили около 1100 экспедиций к северному и южному полюсу, в том числе они круглый год работают на станции Восток в центральной части Антарктиды. Это самая холодная точка материка, где 21 июля 1983 года была зафиксирована самая низкая температура на Земле за всю историю метеонаблюдений — минус 89,2 градуса Цельсия. Большую часть года на этой местности преобладает погода без облачности и осадков, что приводит к радиационному выхолаживанию — беспрепятственной потере тепла атмосферой.
18 марта 2022 года ученые из ААНИИ зафиксировали самую высокую для марта (март в Антарктиде соответствует переходу от лета к осени и считается одним из самых теплых месяцев) температуру за всю историю метеорологических наблюдений в Антарктиде — минус 17,7 градуса Цельсия в районе антарктической станции Восток. При этом средняя многолетняя температура в марте находится на отметке минус 57,9 градуса Цельсия, а предыдущий рекорд в этом месте составил минус 32,6 градуса Цельсия.
В июне 2020 года в якутском городе Верхоянск был зафиксирован абсолютный температурный рекорд для Арктики, который составил 38 градусов Цельсия. При этом официальное подтверждение климатического события заняло полтора года, потому что Всемирная метеорологическая организация проверяла данные метеостанции и сопоставляла их с метаданными и результатами математического моделирования с помощью ансамбля климатических моделей ERA5.
Марина Попова