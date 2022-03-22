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12:41 (мск), источник: ТАСС Наука

Красноярские и австрийские ученые разработали модель фермы по выращиванию грибов на Луне

По мнению ученых, эти грибы могут стать частью рациона космонавтов.

Источник: MolnarSzabolcsErdely/СС0

КРАСНОЯРСК, 22 марта. /ТАСС/. Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук совместно с коллегами из Австрии разработали концептуальную модель грибной фермы на Луне. Выращенные на ней грибы могут быть включены в питание космонавтов, говорится в сообщении Красноярского научного центра.

«Ученые Института биофизики ФИЦ “Красноярский научный центр СО РАН” совместно с коллегами из Австрии разработали концептуальную модель грибной фермы на лунной базе. Она состоит из двух модулей. Первый модуль используется для подготовки и стерилизации субстрата, а во втором происходит посев и выращивание грибов. С ростом численности экипажа производство грибов можно увеличить, установив дополнительные модули», — говорится в сообщении.

По мнению исследователей, выращиваемые грибы могут стать частью диеты космонавтов. «Есть несколько причин для включения грибов в космическую диету. Как и продукты животного происхождения, в отличие от растений, грибы содержат витамин D. Поэтому, в случае невозможности получения животной пищи, они могут стать единственным источником витамина D в экологической системе жизнеобеспечения», — цитируют в сообщении старшего научного сотрудника центра Владимира Ковалева.

По мнению ученых, наиболее подходящим грибом для выращивания на Луне является вешенка, которая обладает пониженным содержанием натрия, насыщенных жиров и холестерина, но при этом обладает повышенным содержанием белка, витаминов и полезных веществ. Технологический цикл выращивания грибов занимает чуть больше двух месяцев. Выращивать грибы на Луне планируется на растительных отходах, например, пшеницы, которая использовалась в созданной красноярскими учеными системе жизнеобеспечения БИОС-3. Для одного технологического цикла требуется 86 кг растительных отходов, что позволяет получить 28 кг грибов.

Роскосмос и Китайское национальное космическое управление (CNSA) в июне 2021 года в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства (GLEX-2021) презентовали дорожную карту по Международной научной лунной станции. Согласно представленной информации, строительство станции должно полностью завершиться к 2035 году. С 2026 по 2030 год запланированы две миссии по отработке технологий посадки и доставки грузов, а также возвращению на Землю образцов лунной породы. С 2031 по 2035 год стороны развернут инфраструктуру на орбите и поверхности Луны, в том числе комплексы связи, а также электроэнергетическое, исследовательское и другое оборудование.

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