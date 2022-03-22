Красноярские и австрийские ученые разработали модель фермы по выращиванию грибов на Луне
По мнению ученых, эти грибы могут стать частью рациона космонавтов.
По мнению ученых, эти грибы могут стать частью рациона космонавтов.
КРАСНОЯРСК, 22 марта. /ТАСС/. Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук совместно с коллегами из Австрии разработали концептуальную модель грибной фермы на Луне. Выращенные на ней грибы могут быть включены в питание космонавтов, говорится в сообщении Красноярского научного центра.
«Ученые Института биофизики ФИЦ “Красноярский научный центр СО РАН” совместно с коллегами из Австрии разработали концептуальную модель грибной фермы на лунной базе. Она состоит из двух модулей. Первый модуль используется для подготовки и стерилизации субстрата, а во втором происходит посев и выращивание грибов. С ростом численности экипажа производство грибов можно увеличить, установив дополнительные модули», — говорится в сообщении.
По мнению исследователей, выращиваемые грибы могут стать частью диеты космонавтов. «Есть несколько причин для включения грибов в космическую диету. Как и продукты животного происхождения, в отличие от растений, грибы содержат витамин D. Поэтому, в случае невозможности получения животной пищи, они могут стать единственным источником витамина D в экологической системе жизнеобеспечения», — цитируют в сообщении старшего научного сотрудника центра Владимира Ковалева.
По мнению ученых, наиболее подходящим грибом для выращивания на Луне является вешенка, которая обладает пониженным содержанием натрия, насыщенных жиров и холестерина, но при этом обладает повышенным содержанием белка, витаминов и полезных веществ. Технологический цикл выращивания грибов занимает чуть больше двух месяцев. Выращивать грибы на Луне планируется на растительных отходах, например, пшеницы, которая использовалась в созданной красноярскими учеными системе жизнеобеспечения БИОС-3. Для одного технологического цикла требуется 86 кг растительных отходов, что позволяет получить 28 кг грибов.
Роскосмос и Китайское национальное космическое управление (CNSA) в июне 2021 года в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства (GLEX-2021) презентовали дорожную карту по Международной научной лунной станции. Согласно представленной информации, строительство станции должно полностью завершиться к 2035 году. С 2026 по 2030 год запланированы две миссии по отработке технологий посадки и доставки грузов, а также возвращению на Землю образцов лунной породы. С 2031 по 2035 год стороны развернут инфраструктуру на орбите и поверхности Луны, в том числе комплексы связи, а также электроэнергетическое, исследовательское и другое оборудование.