Последний листопад. Леса Амазонии оказались на грани гибели. Что будет, когда легкие планеты перестанут дышать?

В бедственном положении скоро может оказаться один из крупнейших лесных массивов планеты, раскинувшийся в долине реки Амазонки. Главный лес Южной Америки скоро будет не в состоянии поглощать СО2. Углеродная астма планеты — в материале «Ленты.ру».
ООН пришла к выводу, что темпы глобального потепления на планете поставили рекорд за последние 200 тысяч лет. Как сказал генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН Петтери Таалас, главной причиной стал технический прогресс. «Мы стали использовать ископаемые ресурсы планеты — нефть и газ, что привело к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу, а это парниковые газы, которые повышают температуру нижних слоев атмосферы. И есть очень четкие научные доказательства, что это было бы невозможно без интенсивного сжигания угля, нефти и газа», — подчеркнул он.
Простой показатель глобального потепления на Земле — температура Мирового океана, в 2021 году она оказалась самой высокой за всю историю наблюдений.
«Океаны становятся теплее во всем мире, и это является основным показателем вызванного человеком изменения климата», — подтвердил климатолог из Национального центра атмосферных исследований в Колорадо Кевин Тренберт. В исследовании, опубликованном журналом Advances in Atmospheric Sciences, подчеркивается: повышение температуры в Мировом океане чревато усилением штормов, а значит, вырастает и риск наводнений.
Из-за повышения температуры сильнее тают льды в Антарктике и Гренландии. Они суммарно сбрасывают около 1 триллиона тонн льда в год, из-за этого растет уровень моря, ставя под угрозу исчезновения целые страны. В особо опасном положении находится государство Кирибати в Тихом океане, состоящее из трех низко расположенных архипелагов. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), подъем воды всего на 0,9 метра может затопить две трети территории страны к концу столетия.
1 триллион тонн льда в год ежегодно оттаивает в Гренландии и Антарктике
Причем человечество не успевает адаптироваться к переменам, констатировали в МГЭИК. Изменение климата повлияло на частоту экстремальных погодных событий: пожаров, ураганов и наводнений. Кроме очевидного негативного эффекта на сельское хозяйство, промышленность и инфраструктуру, стихийные бедствия опасны для местных экосистем, поскольку те не приспособлены к выживанию в подобных условиях.
Погодные изменения отразятся на всех обитателях планеты. По оценкам ученых, эффект глобального изменения климата на морские, наземные и пресноводные экосистемы оказался еще шире, чем ранее предполагалось. Изменения климата уже привели к локальному вымиранию некоторых видов растений и животных: особенно пострадали обитатели регионов с экстремальными температурами — от холодных полярных и высокогорных до жарких экваториальных земель. Места обитания животных, адаптированных к полярным условиям, значительно сократились, и на их место пришли виды из более теплых регионов. Среди пострадавших — полярные медведи Арктики и императорские пингвины в Антарктиде.
Из-за антропогенного изменения климата уже признаны вымершими 23 вида животных, но дальше может быть еще хуже.
При потеплении на 1,6 градуса больше 10 процентов всех видов попадут под угрозу вымирания, а при потеплении на 2,1 градуса вымирание будет грозить уже 20 процентам. Рост температуры на три градуса поставит на грань выживания 80 процентов всех морских видов Индийского и Тихого океанов, а после роста до четырех градусов половина из них вымрет.
Одной из основных причин глобального потепления стали ошеломляющие темпы вырубки лесов. По оценкам ООН, ежегодно в результате расширения пахотных угодий и другой деятельности человека с лица земли исчезает 10 миллионов гектаров лесов и лесонасаждений. Каждый год уничтожаются миллионы растений, которые могли бы поглощать углекислый газ. В итоге CO2 оказывается в атмосфере, усиливая парниковый эффект.
К точке невозврата приблизились леса Амазонии, которые пока считаются легкими планеты и являются одним из важнейших регионов кислородного потенциала в мире. В бассейне реки Амазонки растет 390 миллиардов деревьев, они поглощают до 25 процентов углекислого газа из атмосферы на планете.
Ученые забили тревогу и предостерегли, что человечество больше не может полагаться на крупнейший в мире лесной тропический массив в плане поглощения антропогенного углеродного загрязнения. Количество деревьев, вырубленных в Бразилии на Амазонке в январе 2022 года, в пять раз превысило показатели января 2021-го. За последний год площадь лесов в бассейне реки Амазонки в Бразилии сократилась на 13,2 тысячи квадратных метров — рекорд с 2006 года.
Крупнейший в мире тропический лес теряет способность восстанавливаться после повреждений, вызванных засухами, пожарами и вырубкой. Леса Амазонии достигли переломного момента, и скоро деревья начнут умирать, это неминуемо отразится на жизни животных и растений: там обитает каждый десятый вид, известный науке. Бассейн Амазонки известен уникальным биоразнообразием: там растет 16 тысяч видов деревьев, живет 1,3 тысячи видов птиц, а также сотни видов млекопитающих и земноводных.
200 миллиардов тонн углерода хранят тропические леса Амазонки
Экологи обвиняют во всем правительство бразильского президента Жаира Болсонару. С 2018 года он сократил финансирование программы поддержки лесов Амазонии и способствовал развитию бизнеса в этом регионе. Несмотря на заверения властей, что обезлесение не является проблемой, около пятой части тропических территорий уже утрачено по сравнению с доиндустриальным уровнем. На охрану лесов даже направляли армию, но темпы вырубки все равно не сократились. По подсчетам Всемирного фонда дикой природы (WWF), при современных темпах облесения 27 процентов Амазонии останется без деревьев к 2030 году.
Под угрозой уже 75 процентов лесов: большие участки могут превратиться в редколесные саванны, которые гораздо менее эффективно, чем тропические леса, поглощают углекислый газ. Сокращается площадь даже самой устойчивой к пересыханию части тропического леса Амазонии. Причем после исчезновения деревья, вероятно, не вырастут снова — или вырастут, но их будет намного меньше, чем раньше. Особенно это касается лесов на территории бассейна реки Конго.
И хотя неясно, когда может быть достигнута эта критическая точка, последствия для изменения климата и биоразнообразия будут разрушительными. По оценкам ученых, понадобится несколько десятилетий, чтобы значительная часть нынешних лесов Амазонии превратилась в саванну. «Амазонка хранит много углерода, и все это будет выбрасываться в атмосферу, что будет способствовать дальнейшему повышению температуры и в будущем повлияет на средние глобальные температуры», — заключил доктор Крис Бултон из Эксетерского университета (Англия).
Джунгли Амазонки стали бомбой замедленного действия, они хранят от 150 до 200 тонн углерода — столько же CO2 попадает в атмосферу от всех сфер экономики за 12 лет. «Если вы потеряете лес, то углекислый газ, основной парниковый газ, попадет в атмосферу. Поэтому очень важно сохранить лес», — объяснил бразильский климатолог Карлос Нобре. Причем количество углекислого газа, которое выделяют деревья из-за массовых пожаров и вырубок, уже превысило объемы поглощения вредных выбросов из воздуха.
Ученые пришли к выводу, что предотвратить катастрофу может прекращение вырубки лесов. «Чтобы повернуть вспять процесс обезлесения и утраты биоразнообразия, нам необходимо пересмотреть наши методы производства и масштабы потребления продовольствия», — отметил Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй.
В мире прекрасно понимают проблему и осознают ее катастрофические последствия. На климатическом саммите в Глазго COP26 более 100 лидеров стран, на территории которых растет 85 процентов лесов планеты, пообещали остановить их вырубку к 2030 году. Договоренность предполагает выделение 20 миллиардов долларов, часть из средств должна быть направлена на борьбу с лесными пожарами и восстановление уже пострадавших лесных территорий.
Однако этих денег может быть недостаточно: ученые из международного аналитического центра Energy Transitions Commission (ETC) заключили, что для сдерживания глобального потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия от температуры доиндустриальной эпохи необходимо не только перестать загрязнять атмосферу, но также удалить из нее часть углекислого газа. На эти цели потребуется по крайней мере 200 миллиардов долларов ежегодно вплоть до середины столетия.
В свете недавних геополитических событий вопрос климата рискует быть отодвинут на второй план на долгие годы, однако существующая проблема никуда не уходит. Глобальное изменение климата неминуемо скажется на всех сферах жизни, поэтому главной задачей человечества, если оно хочет продолжать жить на этой планете, должно стать резкое ограничение углеродных выбросов в атмосферу. Обещания, данные десятками стран на климатическим саммите в Глазго, должны быть исполнены несмотря ни на что.
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