Ученые узнали, почему на Солнце 70 лет не было пятен
Американские астрономы выявили одну из ближайших к Солнцу звезд, на которой прекратился цикл солнечных пятен.
Американские астрономы выявили одну из ближайших к Солнцу звезд, на которой прекратился цикл солнечных пятен.
Тщательное изучение этого объекта поможет объяснить причины необычного периода, длившегося с середины 1600-х годов до начала 1700-х, когда на Солнце по невыясненным пока причинам надолго прервались подобные циклы. Статья об этом опубликована в The Astronomical Journal.
Количество солнечных пятен уменьшается и увеличивается в ходе 11-летнего цикла, однако был зафиксирован необычно долгий 70-летний период, когда солнечных пятен на Солнце практически не было, и эта загадка так называемого минимума Маундера волнует ученых на протяжении уже 300 лет. По словам исследователей из Университета штата Пенсильвания, звезда HD 166620, обладающая 17-летним циклом, сейчас также вступила в длительный период низкой активности и с 2003 года не демонстрирует никаких признаков звездных пятен. Продолжение наблюдений за этой звездой должно объяснить, что произошло с Солнцем во время минимума Маундера, а также дать представление об источниках магнитной активности светила, влияющей на жизнеспособность спутников, глобальных коммуникаций и, возможно, на земной климат.
«Мы до сих пор не знаем, что породило минимум Маундера, и поэтому в поисках ответа обратились к другим звездам, похожим на Солнце, — объясняет ведущий автор статьи Анна Баум. — Мы нашли звезду, которая, по нашему мнению, перешла теперь в состояние, напоминающее минимум Маундера. Будет очень интересно продолжать наблюдать за ней во время этого минимума и, надеюсь, когда она выйдет из него, мы получим новую информацию о причинах пониженной активности Солнца 300 лет назад».
Всего в ходе этого исследования были изучены данные об активности 59 близких звезд за 50−60 лет, собранные несколькими обсерваториями. Исследователи составили базу данных по всем этим звездам, которая также должна помочь объяснить вариации солнечных пятен. В ходе этой работы значительные усилия были приложены для стандартизации измерений с разных телескопов, чтобы иметь возможность сравнивать их напрямую и перепроверять наблюдательные данные.